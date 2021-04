“En estos años he cambiado mucho y tengo muchas más herramientas”

Desde la última prueba antes del parón por la pandemia sabía que por el ranquin interno yo estaba por delante. Se iba a decidir en la prueba de Doha. Ella tenía más opciones de clasificarse directa por el ranquin internacional, porque estaba por delante, hizo un muy buen Europeo y Mundial, que son las pruebas que más puntúan. Teresa tenía más posibilidades de clasificarse de forma directa, y si eso no pasaba yo me clasificaba para el Preolímpico. No ha sido una sorpresa, era una de las opciones que había. Es verdad que estaba todo muy abierto, hasta la última prueba no podía saber qué iba a pasar.

Cuando surgió el coronavirus se encontraba en el mejor momento de su carrera como tiradora. ¿El parón por la pandemia ha podido cortar su progresión o incluso le ha venido bien para llegar mejor preparada a este Preolímpico?

Los resultados de las competiciones vienen por el trabajo diario de los entrenamientos en el club. Nosotros eso no lo hemos parado, por suerte. Como a todas, nos costará un poco recuperar ese ritmo, pero he tenido la suerte de haber podido continuar la formación. Salvo los tres meses de encierro completo, que sí que estuvimos en casa, luego he podido venirme a Italia y seguir entrenando. El trabajo ha servido y no creo que sea cuestión de rachas, sino que el trabajo se deja ver en las competiciones. Como ese trabajo no ha parado quiero pensar que volveré en las mismas condiciones.

¿Ve factible estar en Tokio?

Ahora lo veo mucho más cerca porque ya está ahí y creo que sí tengo opciones en este Preolímpico. Hay que confiar.

Afronta su segunda temporada en Italia. ¿Qué le está aportando entrenarse en un país que es una de las potencias de la esgrima?

Yo me vine en septiembre de la temporada 19-20, y de marzo hasta este mes de septiembre tuve un parón. En septiembre volví otra vez, por lo que en realidad llevo un año, seis meses de una temporada y seis de ahora. Italia es probablemente el país más fuerte del mundo en esgrima, con permiso de Rusia. Aquí tienen una escuela muy bien asentada, con unas bases muy asentadas a nivel técnico y a nivel táctico. Eso me ha ayudado a pulir algunos detalles con mi entrenador aquí, que luego se nota en la pista. El hecho de tener todos los días gente de nivel tan alto para entrenar hace que crezcas con ellos. Yo aquí tengo la suerte de entrenar con gente como Arianna Errigo, que es dos veces campeona del mundo individual más otras cuantas por equipos, Alice Volpi, que también es campeona del mundo... Son gente de la que puedes aprender diariamente y seguir formándote con ellos teniéndolos al lado cada día.

No todo es esgrima en su vida, sino que también ejerce como psicóloga. ¿Cómo le ayuda su faceta de psicóloga y, sobre todo, escuchar a otros deportistas?

La psicología es una de las partes importantes para ser un deportista completo. A nivel de formación he conocido muchas cosas, pero a nivel deportivo te hace falta tener una persona que te aporte otro punto de vista. Yo, aparte de mi formación también estoy trabajando con un psicólogo, con Javier Ayuso. Al final es como los médicos, que no te puedes autotratar porque se te va a escapar algo. Hay muchas cosas que las reconozco muy fácil en mí misma, pero también es importante tener otro punto de vista que te ayude a eliminar ese sesgo que todos tenemos con nosotros mismos.

Sin abandonar su deporte, en los últimos meses tenía oportunidad de participar en Vigo en un entrenamiento de esgrima en silla con su compañera Judith Rodríguez. ¿Cómo ha sido descubrir y experimentar ese nuevo punto de vista?

Fue genial. Disfruté mogollón la oportunidad de volver a tirar con Judith, que con el accidente estuvo mucho tiempo sin poder ponerse el arma en la mano. Ahora ha encontrado la manera y es superdivertido. También es complicadísimo, porque yo estoy acostumbrada a utilizar los recursos que te da la pista, como la distancia, y eso no lo tienes. No tienes escapatoria, pero es muy divertido y con ella disfruto mogollón. Siempre que esté por ahí estaré para entrenar por ella.