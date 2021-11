En juego el pase del Real Madrid ante la ‘cenicienta’ Sheriff

··· Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, alabó ayer a Vinícius. “En este momento, por su manera de jugar, Vinícius es el más desequilibrante en el fútbol porque mejor uno contra uno no se puede tener y no hay muchos jugadores que hagan estas cosas”, destacó.

··· Además explicó lo ocurrido en Granada cuando Isco pidió no seguir calentando. “Es un profesional serio que está enfadado porque no juega. No hay que hacer un lío”, zanjó el técnico.