Eric García: “Sin un Messi, aquí nuestra fuerza es el equipo”

Con apenas 21 años ya conoce la cara más dura del fútbol, la crítica despiadada a un futbolista que lo gestiona con un trabajo psicológico imprescindible. También la buena, indiscutible para el seleccionador Luis Enrique, a horas de poder debutar en un Mundial reivindicando las opciones de España: “No tenemos un Messi, nuestra fuerza es el equipo”. España se mide este jueves con Japón a las 20 h.

Eric García cruza los brazos y adopta una posición defensiva cuando se le habla de la crítica, feroz en su caso. En muchas ocasiones olvidando que, aunque no lo parezca, es un chaval de 21 años. Creció con Pep Guardiola, convive con Xavi Hernández y aprende de Luis Enrique. “Soy un enfermo del fútbol”, reconoce en una entrevista con EFE, en la que dice sueña con llegar a ser como Gerard Piqué y se “enorgullece” de ver a Pedri y Gavi brillar ante quien se les ponga delante. “Podemos soñar”.

Pregunta: Si me preguntan la edad de Eric García, me costaría decir 21 años...

Respuesta: La verdad es que lo que llevo viviendo estos años es lo que sueñas desde pequeño. Pensaba que ojalá pudiese conseguir lo que de momento estoy consiguiendo, estando presente, luego ojalá que podamos ganar que es para lo que trabajamos.

P: Hasta hay gente en esta selección que ya le hace ‘mayor’, que se han saltado muchos pasos de golpe.

R: Eso habla bien del fútbol a nivel general en España, de las canteras, del trabajo en la selección que se hace en la sub’17 o sub’19, y de la confianza del míster que selecciona a los jugadores que ve oportunos.

P: Hay dos que están brillando por encimaa los que conoce bien, Pedri y Gavi, con una forma de competir impropia de su edad.

R: Tienen esa personalidad, ese quehacer en el campo que les convierte en únicos a los dos, siendo diferentes se complementan muy bien. Tengo la suerte de verlos a diario en el Barça y en un Mundial, en el mejor escenario contra los mejores jugadores del momento. Como amigo me enorgullece verlos.

P: Pedri se asemeja a Iniesta en gestos y aunque Gavi poco tiene que ver con Xavi, ¿pueden ser esa nueva pareja que de tanto al fútbol español como Andrés y Xavi?

R: Van por el buen camino, sin duda. Son realmente muy jóvenes y tienen un techo muy alto, con margen de mejora pero jugando ya al nivel que están haciendo, muestran lo que podemos esperar de ellos.

P: Cuando se inició el Mundial nadie situaba a España en el escalafón de favoritas con Brasil, Francia o Argentina. ¿Nos hemos ganado estar entre ellas?

R: Nuestro objetivo era venir con una idea de juego muy clara, confiamos en ella a muerte. Sabemos que si jugamos de nuestra manera tenemos una posibilidad muy alta de ganar. Nuestro juego es único. No he visto a ninguna selección que lo haga. Y a partir de ahí, si nos colocan como favoritos o no, es algo que dejemos que hablen, nosotros tenemos que demostrarlo en el campo y el día 18 se verá quién está ahí.

P: ¿Se ha dado un salto en la manera de la que se compite?

R: Creo que durante este tiempo, desde que Luis Enrique volvió, hemos tenido un crecimiento enorme en juego pero sobre todo también en competitividad. Partidos en los que a lo mejor vamos perdiendo los logramos remontar. El camino que hemos realizado nos hace estar ahora mucho más preparados.

P: El nivel de exigencia del grupo lo muestra el abatimiento del vestuario tras empatar ante Alemania.

R: Al final tenemos esa mentalidad de ganar siempre, ya no solo en un partido ante Alemania, como en fechas recientes... es algo que se ve en cada entrenamiento, en cualquier juego de posesión. Se ha generado un ambiente muy competitivo que es muy favorable para todos los jugadores y que cuando llegas al campo a jugar el partido, de verdad se nota mucho.