“Estoy contento con mi juego, toca demostrarlo”

Es hora de volver. Poco a poco el deporte retoma la competición, aunque la normalidad ya no sea como la vieja, y abre otra etapa con dudas pero con la ilusión de pasar página y mirar hacia delante con optimismo. Es el caso del compostelano Santi Tarrío, que hoy mismo volverá a competir por primera vez desde el parón por el coronavirus en marzo. El golfista asume que esta nueva realidad obliga a adaptarse, pero confía en sus posibilidades dentro del campo.

Tarrío se pasó la etapa de confinamiento entrenando en casa de sus suegros con una red que instaló en el jardín para no perder su swing, y hace ya alrededor de un mes y medio que recuperó el contacto con el campo en el Club de Golf Val de Rois. Las sensaciones son buenas. “En el confinamiento tenía una red para entrenar el swing, el movimiento, y ahora estoy bastante contento con mi juego. Todo va en orden. Dentro de los parámetros que tenemos todo va hacia arriba y ahora solo queda demostrarlo en Austria”, explica.

El golfista santiagués compite en el Challenge Tour, segunda categoría de un European Tour al que busca ascender esta temporada. La pandemia ha variado la hoja de ruta y le afecta de lleno. Participará ahora en dos torneos seguidos en territorio austriaco: hoy arrancará el Austrian Open en Atzenbrugg y la próxima semana afrontará el Euram Bank Open en Ramsau. Las condiciones serán novedosas, pues se juntarán los integrantes de las dos categorías del circuito.

“La mitad serán jugadores del European Tour y la mitad del Challenge Tour. Es una buena oportunidad para coger experiencia e intentar dar un saltito”, confía Tarrío, a quien se le complica el reto de subir de división que persigue desde hace tiempo. “Por culpa del coronavirus redujeron de veinte a cinco los ascensos, porque no habrá descensos, y ahora mismo estamos sextos en el ranquin. En estos dos torneos hay más puntos que en torneos normales del Challenge, así que se puede escalar un poquito, vamos con la intención de hacerlo bien y a ver hasta dónde llegamos”.

El gallego aspiraba esta temporada a firmar el ansiado ascenso al European Tour, un objetivo que se complica aunque él asume que toca elevar el nivel de exigencia, lo que está en su mano. “Estamos sextos y tenemos a tiro a los cinco primeros, pero sí va a ser un poquito más exigente. Hablé con Joaquín Dosil [su psicólogo] y con todo mi equipo, y seguimos dependiendo de nosotros mismos. No nos podemos quejar, a hacer lo máximo posible y a final de temporada veremos dónde estamos. Creo que tenemos juego para estar entre los cinco primeros del Challenge y lo vamos a intentar”, apunta Tarrío, que había empezado el año con buena nota en Sudáfrica, jugando bien y con un margen respetable para ubicarse en el top-20.

No solo asume todos los cambios, sino que los comprende a pesar de que sus objetivos se han complicado todavía más. “Lo tengo que entender, todo el mundo salió perjudicado. El European Tour tiene sus presupuestos y sus patrocinadores, con esta crisis se le cayeron muchísimos y tienen que hacer lo que creen más justo para todos. A nosotros nos perjudicó pero es mala suerte, no puedo recriminarle nada al circuito”, argumenta Santi.

VASO MEDIO LLENO. Dispuesto a convertir cada contratiempo en una oportunidad, el compostelano ha podido potenciar su preparación en aspectos donde contaba con más margen de progresión. “Ha sido complicado pero, en mi caso, la parte física es donde más podía mejorar así que me lo tomé como una pretemporada para entrenar fuerte físicamente, ya que cada año solo tenemos dos meses de parón y no me da tiempo a avanzar todo lo que querría en el tema físico. Y en competición, al jugar ocho o nueve semanas seguidas, es complicado seguir avanzando, simplemente hacemos mantenimiento. Ahora pude avanzar bastante físicamente y por ese lado nos vino bien”, considera.

Han sido meses de incógnitas, donde cada día se multiplicaban las incertidumbres y las certezas se iban cayendo poco a poco. Todavía no se han despejado todas las dudas, pues el calendario aún no está definido. “Había que intentar llegar al cien por cien para estos dos torneos, porque aún no está decidido cuándo serán los siguientes, pero lo que dependa de nosotros lo haremos bien y lo que vaya viniendo tendremos que acatarlo, porque nos avisarán con poca antelación. Seguir entrenando y mejorando y cuando nos digan que se puede jugar, estar preparados”, asume Santi Tarrío.