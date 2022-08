Estreno del Obradoiro 22-23 ante el FC Porto en la VBCup Helena Mariño

El Monbus Obradoiro 22-23 afronta esta tarde (20.00 horas) el primer amistoso de pretemporada. El estreno es el pabellón de Fontecarmoa, ante el FC Porto, en el marco de la XXV edición de la Vilagarcía Basket Cup Helena Mariño.

En la lista de convocados por Moncho Fernández para el partido figuran cuatro de los seis fichajes para el próximo curso: Marek Blazevic (Zalgiris Kaunas), Rubén Guerrero (Unicaja de Málaga), Leo Westermann (Mónaco) y David Walker (Surne Bilbao). No estarán Marcus Paige (Orleans), que ha viajado a Estados Unidos para tramitar su visado, y la última incorporación, el ala-pívot croata Dragan Bender (Maccabi Tel Aviv), cuya llegada a Santiago está prevista para este domingo. Tampoco están con el equipo los hermanos Scrubb, convocados por Canadá para los partidos de clasificación al Mundial.

La convocatoria para hoy la completan cinco jugadores del filial: Santi Paz, Guille González, Javi Luque, Carlos Taboada y Fallou Niang.

El choque ante el Oporto servirá para calibrar las primeras sensaciones del Obra de cara al inicio de la Liga ACB. El equipo santiagués abrirá el campeonato el jueves 29 de septiembre, a las 19.00 horas, en Sar, ante Casademont Zaragoza.

Quien sí estará en Vilagarcía será Rubén Guerrero, presentado ayer en el transcurso de una rueda de prensa que tuvo lugar en la tienda WECO Mobility, del Grupo Cenor, patrocinador y miembro del Consejo de Administración del Obradoiro. Este verano, el club llegó a un acuerdo con Rubén Guerrero y con Unicaja para la contratación del jugador para las dos próximas temporadas.

ESTADOS UNIDOS. El pívot, de 2,13 metros y 26 años, viene de promediar 3.1 puntos, 3.5 rebotes y 0.5 tapones en 13.5 minutos (33 partidos) en Liga Endesa. Nacido en Marbella, decidió marcharse a Estados Unidos después de haber debutado en LEB Oro y Plata con el Clínicas Rincón. Tras su paso por Sunrise Christian High School y las universidades de South Florida y Samford, regresaría a Málaga, donde ha completado las tres últimas temporadas en la máxima categoría del baloncesto español. Es internacional absoluto, U20 y U18.

“Con Rubén esperamos potenciar la capacidad atlética y de rebote del equipo. Es un jugador trabajador que todavía tiene margen de mejora y que ha querido hacer ese recorrido en nuestro club, por lo que nos ayudaremos mutuamente para lograr su crecimiento en la Liga Endesa”, subrayó el director general del Monbus Obradoiro, José Luis Mateo.

Por su parte, Guerrero destacó el gran ambiente que se vive en el Obra. “Desde que llegué, tanto el cuerpo técnico como los compañeros me han acogido muy bien. Veo un grupo muy trabajador, de buenas personas y creo que eso es lo mínimo y necesario para empezar un proyecto bueno. Con el grupo que tenemos, creo que tendremos un buen equipo, que va a competir y trabajar mucho para hacer un buen año”, afirmó.

UNA FAMILIA. Además, detalló las impresiones de sus primeros días como jugador obradoirista: “Llevamos poco tiempo entrenando. De momento estamos introduciendo conceptos para los jugadores nuevos con ayuda de los que ya estaban, haciendo hincapié en ser duros en defensa. Estamos tocando cosas muy básicas, viendo cómo quiere el entrenador que juguemos y cómo sea el estilo del equipo”.

El pívot, que jugó tres temporadas en las filas del Unicaja, incidió en que el Obra “es un club muy familiar y acogedor”. “Creo que esto ayuda mucho a alguien que llega de fuera, que se te acoja de esta forma y se te apoye tanto en todo para que solo te tengas que preocupar del baloncesto”, valoró.

Preguntado por los objetivos como equipo para esta temporada, Guerrero indicó que no le gusta mucho hablar de futuro. “Me gusta centrarme en el día a día. Si vamos haciendo nuestro trabajo diario y nos mantenemos estables, no tendremos que estar preocupándonos de cuándo nos salvaremos. No soy de pensar en qué va a pasar, si no de qué está pasando”, señaló.

Por último, sobre el partido de esta tarde ante el FC Porto, afirmó que “va a ser una buena primera toma de contacto en una situación más real de partido”. “Nos va a venir muy bien para soltar estas dos semanas de solo entrenamiento, para divertirnos y jugar juntos en un partido. Estará muy bien jugar ya para ver en qué tenemos que seguir trabajando y dónde nos encontramos mejor para ver la química del equipo”, concluyó.