Examen a la ambición del Celta en Copa del Rey con la visita al Atlético Baleares

Vigo. El argentino Eduardo Chacho Coudet, entrenador del Celta de Vigo, señaló ayer martes, en la víspera de visitar al Atlético Baleares en la Copa del Rey, que le gustaría tener “dos o tres refuerzos” en el mercado invernal, aunque asume que será complicado conseguirlo.

“No soy muy optimista, soy realista. Si tenemos la suerte de pasar en la Copa, es evidente que somos pocos. Pensamos en el partido a partido. Ahora nos toca un rival que viene de eliminar a un equipo de Primera, marcándole cinco goles al Getafe. Va a ser un partido muy duro”, avisó el técnico celeste en su comparecencia ante los periodistas.

Coudet avanzó que recupera a Jeison Murillo, Hugo Mallo y Renato Tapia después de que no pudieran jugar contra el Betis, pero no dio pistas sobre el once que alineará en el Estadio Balear.

En este sentido, y con el partido contra la Real Sociedad a la vuelta de la esquina, incidió en que cuenta con una plantilla “corta” que le obligará a recurrir a jugadores del filial para completar la lista.

“No completamos las fichas permitidas, estamos al límite. Veremos quiénes son los que mejor están para iniciar mañana y tomarlo con la seriedad que merece”, destacó el entrenador del Celta.

Además, eludió valorar la posibilidad de que el turco Okay Yokuslu abandone el equipo gallego en este mercado invernal porque “hace seis meses estaba fuera y al final no salió”. D. MOLDES