Federer solo jugará en dobles en su adiós en la Laver Cup

El suizo Roger Federer aseguró este miércoles, en Londres, que es “triste saber que es el final de su carrera deportiva” y que se dio cuenta que no podía continuar jugando a nivel profesional después de asistir a Wimbledon en julio.

Federer, que anunció que se retiraría después de la Laver Cup de este fin de semana en Londres, realizó una rueda de prensa en el O2 en la que comentó sus planes de futuro, sus problemas en la rodilla y los motivos que le han llevado a tomar esta decisión.

“Aquí estoy para prepararme para mi último partido de dobles. Estoy nervioso porque hace mucho que no juego y espero estar competitivo. La rehabilitación no ha sido fácil, muchas subidas y bajadas, al menos he disfrutado de poder estar en casa con la familia”.

El español Rafael Nadal aterrizará este jueves por la mañana en Londres para la disputa de la Laver Cup, donde se espera que forme pareja con Roger Federer en un partido de dobles el viernes por la noche.

El balear es de los últimos en unirse a la convocatoria en Londres, después de que Federer llegase el lunes y el serbio Novak Djokovic el martes. Ambos se han entrenado ya en las instalaciones del O2, donde se disputará esta competición por equipos del 23 al 25 de septiembre.

Nadal competirá en el equipo de Europa, capitaneado por Bjorn Borg y en el que estará acompañado, entre otros, por Federer, Djokovic y Andy Murray, siendo esta la primera vez que el ‘Big Four’ estará junto en un mismo equipo.

Todos los focos le apuntan a él como pareja de Federer en el único partido que disputará en el torneo. El suizo no está físicamente listo para jugar en individuales por lo que reservará sus esfuerzos para un encuentro de dobles el viernes por la noche, con la más que posible incorporación de Nadal, en lo que significará una repetición del duelo que ambos jugaron en la primera edición de la Laver en Praga 2017.

Nadal no juega de forma oficial desde que cayera en los cuartos de final del US Open ante Frances Tiafoe. Tras este torneo, en el calendario del balear solo aparece la disputa del Masters 1.000 de París-Bercy y la Copa de Maestros en Turín. efe