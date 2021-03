Ferrol estudia copiar el Proyecto Suma que dirige el santiagués Javi Chorén

Le ha felicitado por su labor el mejor jugador español de baloncesto de todos los tiempos, Pau Gasol, el segundo entrenador con más partidos al frente de un banquillo de la Liga ACB, Pedro Martínez, competiciones como la Euroliga se han hecho eco de sus logros y raro es el día que no tiene que conceder una entrevista en algún medio, autonómico o nacional, para repasar los avances de su iniciativa... pero el compostelano Javi Chorén insiste en que lo que más orgulloso le hace sentir siempre es saber que cuenta con el respeto y el aplauso de los más cercanos. Por eso estos días nadie consigue borrarle su ya inagotable sonrisa.

Y es que ha sido una semana llena de emociones en el terreno personal y profesional. El triunfo de su equipo del Claret ante el infantil A del Herbalife Gran Canaria -una de esa gestas que siempre describimos recurriendo al símil de que David tumbó a Goliath-, dio paso este fin de semana a la visita de Eva Martínez, concejala delegada del Área de Benestar Social e Patrimonio Histórico del Concello de Ferrol, para conocer in situ el Proyecto Suma que reúne a más de 200 niños y niñas con capacidades diferentes de la isla. Como promotor, director, técnico y hombre para todo de esta actividad que persigue la inclusión de jugadores con Trastornos del Espectro Autista, síndrome de Down y otras condiciones, Javi Chorén se encargó de explicar el día a día de un trabajo que requiere paciencia, compromiso, implicación, empatía y conocimiento, virtudes que derrocha el compostelano junto a la necesidad insistente de siempre ir más allá.

“Ha sido un primer acercamiento. Conocí a Javi a través de Twitter, justo cuando estábamos preparando en Ferrol los actos para el 3 de diciembre, el Día Internacional de la Discapacidad. Fue de repente, supongo que esto de que te empiezas a seguir con eso de ser gallego... y como él es superactivo en las redes sociales me empezó a mandar cosas de su proyecto mientras yo, por mi parte, también me puse a buscar información”, detalla Eva Martínez el porqué de su curiosidad por el Proyecto Suma. “Era el momento en que andábamos pensando actividades, me pareció que era una posibilidad, y aunque al final no lo hicimos porque no daba tiempo, sí me quedó el tema ahí pendiente”, añade.

“Lo cierto es que es algo que está más visto a pequeña escala o a nivel de una asociación, a partir de la película Campeones se le dio una dimensión también nueva a la discapacidad y al deporte, pero me pareció, y lo acabo de constatar, que el proyecto de Javi iba más allá. No es un simple proyecto de ‘vamos a hacer deporte y que la gente con diferentes capacidades pueda practicarlo’, sino que da un paso más y eso a mí, como concejala de Benestar Social, es lo que me gustaría extrapolar y llevar a Ferrol, el lograr una verdadera inclusión social”, reitera al tiempo que enfatiza que en el caso de la iniciativa isleña incluso se ha conseguido añadir el factor de la incursión laboral.

Eva Martínez insiste en que sólo se trata de una primera toma de contacto, que aún quedaría un largo camino por recorrer hasta llegar al final deseado, pero que en su mente está el que, como en la isla ha hecho el Gran Canaria, “se implique algún club de primer nivel dentro de las categorías que tengamos en Ferrol, sin ser necesariamente tampoco básquet, para con una actuación transversal en la que lógicamente entraría la concejalía de Deportes, se hiciese algo muy parecido”.

“Ya lo hablé con alguna entidad, les pareció estupendo, intercambiamos opiniones sobre lo que sé que había hecho, y por eso decidí aprovechar un viaje personal que tenía a Gran Canaria para conocer este proyecto”, continúa. Y con una sonrisa, relata la edil que lo que “iba a ser una visita un poco privada se convirtió en una viaje institucional porque no paramos de ir de un sitio a otro”.

Eva Martínez se reunió entre el jueves y el viernes con Francisco Castellano, consejero de Deportes del Cabildo Insular propietario, a su vez, del equipo de la Liga ACB Herbalife Gran Canaria, con el presidente de la entidad Enrique Moreno y con su director general, Juanra Marrero. “Ellos me hablaron del proyecto, les dije lo que yo quería hacer y me resolvieron dudas. En su caso es distinto porque es una entidad pública, pues en el nuestro yo sería un poco como el nexo de unión entre el club y las entidades para poder ponerlo en marcha, y si hiciese falta desde la institución aportar recursos se pondrían”, detalla y apostilla: “Yo venía un poco de avanzadilla para ver cómo luego si se puede poner en marcha”.