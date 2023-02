García Reneses: “Es un equipo que juega muy bien tácticamente”

Baloncesto. El técnico del Bàsquet Girona, Aíto García Reneses, advirtió este viernes, en la rueda de prensa previa del duelo de la Liga Endesa frente al Monbus Obradoiro, que “es un equipo que juega muy bien tácticamente y tiene jugadores con mucho talento, con buen tiro y con muy buen uno contra uno”. Aseguró que sus hombres tendrán que hacer un gran partido a nivel defensivo para poder vencer y afirmó que el encuentro es una opción para que el Girona pueda aspirar a mejorar posiciones. “No hay que pensar demasiado en la clasificación, sino en defender y atacar mejor y mejorar un poco cada día. Si se hace así, la conclusión siempre es tener más probabilidades de no mirar demasiado hacia abajo y poder mirar algo hacia arriba”, garantizó. Por otro lado, lamentó que la ACB sufra un parón tras esta jornada. “Lo de la Copa ya es una tradición, pero lo de las ventanas y las ventanitas que hay constantemente es un tema de mala coordinación”, se quejaba el técnico. “Lo ideal sería no mezclar las competiciones y cuando se juega la ACB se juega la ACB. Y cuando se juega un Campeonato de Europa o del Mundo o unos Juegos Olímpicos no estar con 18 millones de fases para luego ir 32 equipos”, propuso. André Couce