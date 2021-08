Garello y Huguet, entre dos equipos en busca de un sueño

El pasado sábado los dos entraron en la convocatoria para disputar la Copa Galicia ante el Río Breogán, aunque finalmente no saltaron a la cancha del pabellón ferrolano de A Malata en la derrota del Monbus Obradoiro (76-82). Las ausencias de Braydon Hobbs y Henry Ellenson motivaron su inclusión en el plantel y todo apunta a que no será la última ocasión. Sergi Huguet y Vicente Garello parten con el teórico rol de jugadores trece y catorce del equipo santiagués, con la misión principal de ser importantes en el filial de EBA pero siempre dispuestos a ascender cuando sea necesario.

Con esa premisa fueron incorporados este verano, en un nuevo paso adelante de la política deportiva del Obra. Iniciaron la pretemporada en el primer equipo, a las órdenes de Moncho Fernández, pero empezaron también a preparar un exigente curso en EBA con el Obradoiro Silleda que volverá a dirigir Denís Pombar. Aunque durante estas semanas hay más jugadores de las categorías inferiores que ayudan al conjunto de Liga Endesa (Carlos Taboada, Christian Hernández y Fernando Bello), Huguet y Garello son los que cuentan con más ventaja para seguir echando una mano durante la competición y, si se producen bajas, estar siempre preparados para asumir la alternativa.

Huguet (Marratxí, Mallorca, 2002) es un escolta-alero que llega con el cartel de internacional español en categorías inferiores. Sin ir más lejos, este mismo verano estuvo concentrado con la sub-19 (no entró en la lista final para el Mundial) y con la sub-20 (disputó el Challenger de Brno con cuatro victorias y una derrota). Formado en el CB Sant Josep y Bahía San Agustín, con este último disputó la LEB Oro 2020/21 (2,7 puntos en 7:35 minutos de media; 200 minutos en total), un año después de alternar el plantel de la segunda categoría del baloncesto español (Palma) con el de EBA.

Garello (Rosario, Argentina, 2000) ocupa las posiciones de alero o ala-pívot y brilló con el Sagrado Corazón de Cáceres en la última EBA, con promedios de 16,2 puntos, 8,9 rebotes y 18 créditos de valoración en el Grupo D-B. En su primer año en España y en el estreno del club en la categoría, el colectivo rozó un billete para la fase de ascenso a LEB Plata. El argentino saltó a la fama el pasado 31 de octubre de 2020 con un partido de 27 puntos (11/12 en tiros de dos y 5/7 en libres), 14 rebotes, 5 asistencias, 6 faltas recibidas y 48 de valoración ante la Gymnástica Portuense (116-68).

“El año pasado cuando terminé en Cáceres me hablaron para venir a jugar acá y fue una buena noticia para mí. Me puse muy contento y enseguida dije que sí”, reconoce el tímido argentino. “Lo que más me atraía era poder entrenar con el ACB y además poder jugar de nuevo en la EBA, que me gustó”.

Su compañero de piso desde hace menos de un mes, Sergi Huguet, abandona por primera vez Mallorca seguro de que era el momento preciso. “Lo he hecho un poco tarde, porque muchos salen siendo más jóvenes, pero creo que he esperado el momento justo y clave”, sostiene. “Me decido porque me llega la oportunidad de entrenar con un ACB, estar en una dinámica EBA y poder compaginar las dos cosas. Y el hecho de salir e ir a un club profesional y con la idea de entrenar mucho y aprovechar todas las oportunidades que me den. Para mí eso es lo importante”, asume. Su amistad con Christian Hernández, que hace un año realizó el mismo trayecto, también ayudó a dar el paso.

SIN TEMOR. Para los dos sería un sueño estrenarse en la Liga Endesa. “Ojalá que en algún momento tenga la oportunidad de estar con el primer equipo. Estoy entrenando y esperando ese momento”, admite Garello, que no temió al apostar por subir la exigencia. “No me asusta para nada. Me gusta mucho poder tener esta oportunidad y lo tomo como un desafío que me gusta. No tengo ningún tipo de miedo”.

Huguet admite que dar el salto a la Liga Endesa ha sido un objetivo “desde siempre”. “Es un sueño poder debutar, pero estoy centrado en los entrenos, en intentar ayudar lo máximo que pueda y cuando salgo a la pista hacer lo que nos pide Moncho”, explica. “Al llegar estuve hablando un rato con él y la idea es trabajar mucho, cuando salga a la pista darlo todo, hacer lo que nos piden y poco más. Estar ahí, ser disciplinado, trabajador, y ya irán llegando las oportunidades”.

Después de las tres primeras semanas de pretemporada, tanto Garello como Huguet agradecen la ayuda de los integrantes del primer plantel y el ambiente en el seno del grupo. La palabra que más repiten es “trabajo”, conscientes ambos de que es la única vía para cumplir su sueño. Mientras, el único horizonte es el día a día, sea en EBA... o a las órdenes de Moncho Fernández.