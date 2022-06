Gasol: “He tenido gran suerte al jugar al deporte que amo”

Pau Gasol, exjugador español de baloncesto, se mostró muy agradecido por recibir la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo y habló sobre una trayectoria a la que ya ha puesto fin. “Es un honor tremendo recibir esta gran distinción, este premio, por muchos motivos. Siempre es bonito que te reconozcan el trabajo, tu carrera durante tantos años. He tenido la gran suerte de jugar al deporte que amo y he amado desde que tenía seis años”, dijo en un acto en La Moncloa al que acudió el secretario xeral para o Deporte de la Xunta de Galicia, José Ramón Lete Lasa.

“Empecé como cualquiera, con ilusión y el sueño de convertirme en un jugador profesional y jugar con los mejores. Con mucho trabajo y el apoyo de mi familia he podido llegar a sitios que ni siquiera en el mejor de mis sueños podía haber imaginado”, añadió. Gasol anunció su retirada de las pistas tras los Juegos de Tokio: “Trabajé mucho para superar una lesión complicada pero los esfuerzos merecieron la pena. Es un orgullo estar aquí. Lo he disfrutado muchísimo, he intentado transmitir valores y ser fiel a la persona que soy. Ser un ejemplo. Ya que tengo la suerte de que el baloncesto es un deporte muy seguido por mucha gente en España, en Europa y el resto del mundo sentía esa responsabilidad, como oportunidad, de llegar a los más pequeños y tener un efecto positivo”, afirmó.

Por otro lado, se mostró agradecido a quienes se han cruzado en su camino: “Soy jugador de equipo y he tenido la suerte de pertenecer a grandes equipos, con grandes jugadores y compañeros. Gracias a ello he podido cosechar los éxitos y sumar las distinciones que he recibido”.

“Gracias a todos aquellos que me han ayudado, a los aficionados por el cariño durante mi carrera. Me han dado mucha fuera y energía para hacer el esfuerzo de estar tantos años al máximo nivel. Lo he disfrutado muchísimo y me siento muy afortunado”, añadió. Ese agradecimiento se hizo extensible al Consejo Superior de Deportes (CSD): “Agradecer el trabajo y el apoyo incansable a los atletas durante muchísimos años para que el deporte sea más accesible, más igualitario”.