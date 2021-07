‘Gómez Mostly’, gran triunfador de la Mar de Maeloc Trofeo Xacobeo

A Coruña. La regata más larga de la temporada en España, la Mar de Maeloc Xacobeo 21-22 entre Getxo y A Coruña, se la adjudicó el Gómez Mostly del Náutico coruñés, ganador en tiempo real y en su clase, y el gijonés Antílope-Lener. Después de dos días, siete horas, dieciocho minutos y siete segundos de navegación, el Gómez, de Andrés Soto, arribó a puerto en A Coruña este sábado pasadas las 07.20 horas. Las últimas 60 millas fueron muy duras para las embarcaciones, con vientos de proa que llegaron a 35 nudos y dos retirados, pero en la entrada a A Coruña el viento decayó y a las tripulaciones les costó llegar al Dique Barrié de la Maza.

Con el Gómez Mostly como ganador en la categoría IRC, la victoria en el grupo RC Plus One+ fue para el Antílope-Lener.

Restan por celebrarse ahora la Regata Rías Altas, la Finisterre (A Coruña-Vigo) y la Regata Rías Baixa. a.e./ecg