Guille Torres deja atrás su error y ya se centra en la UD Llanera

Ayer miércoles, Guille Torres reconocía que había visto “bastantes veces” la jugada, el grave error que cometió en el inicio del partido frente al Marino, el pasado domingo en el Vero Boquete de San Lázaro. Un error como tantos en fútbol, pero que sin duda pasan más factura a los defensas o al portero: lucen mucho más cuando cuestan goles en contra. Torres, valiente, franco, ni busca excusas a su error ni elude comentarlo. E, igual que el pasado domingo se rehizo para completar una buena actuación frente al Marino, ahora ya se centra en lo que puede hacer bien: el partido que la SD juega este sábado (16.15 horas) en Llanes.

“Al final sales del partido (contra el Marino) bastante jodido. Pero toca reponerse, creo que me repuse bien a raíz de esa jugada. Al final, son errores que se cometen en el fútbol, que se pueden dar, se dio y no queda otra que reponerse y mirar la siguiente jugada al cien por cien”, comentó ayer el central de la SD.

Guille asume que fue una situación difícil. “Al final, es eso: eres la última línea y hay posibilidad de que si fallas sea gol. Creo que lo conveniente ahí es sacar el balón jugado. Y pasa todo muy rápido: yo creo que Pato está debajo de los palos, él hace bien y sale para recibir fuera de ellos y yo... pues no hay excusa, le doy mal al balón, queda medio muerto y para adentro. Lo que digo, a mirar la siguiente jugada con los cinco sentidos e intentar ayudar al equipo lo máximo que puedas”, señala.

“Es un fallo en el minuto 4, prácticamente era el primer balón que tocaba. Pero el partido dura noventa y tantos y si en la primera jugada que tocas el balón ocurre ese fallo tan grande, un gol para el contrario y tú te hundes, le haces un daño terrible al equipo y a ti mismo. Toca reponerse”, repite.

El dolor fue también porque después el Compostela no pudo ganar. “Ya de por sí era un rival complicado, y ese gol tempranero les facilitó las cosas, es un equipo que se cierra muy bien atrás y plantó sus dos líneas defensivas. Tuvimos las que tuvimos, creo que pudimos llevarnos el partido, pero no se dio”.

Ya pasó, en todo caso, el Compos-Marino. Y Torres se apunta al sentir del Compos: “Desde el lunes estamos ya con la mente puesta en el Llanera y en traernos los tres puntos, que sabemos que va a ser uno de los campos más complicados del grupo; y vamos a pelear. Toca ganar, llevamos cuatro empates pero tampoco hemos perdido; creo que al equipo le falta un poco de rodaje pero está muy bien, e hicimos méritos para que alguno de esos empates fueran victorias. Vamos a seguir así hasta final de año, hasta conseguir nuestros objetivos ”, dice.

Y destaca el apoyo que tuvo en el equipo: “No hubo ni una queja. Me apoyaron en el minuto 4, en el descanso, al final del partido y al acabar el día, cuando ya estaba en mi casa, cuando recibí mensajes de compañeros y de aficionados. Ellos entienden que un jugador no quiere fallar, el más jodido soy yo. Gracias públicas a cuerpo técnico, compañeros y afición por no dejarnos solos en estas situaciones. Somos una gran familia”.