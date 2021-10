Hasta cuando empata tiene marcado gen ganador este Santiago Futsal

A falta de dos minutos para el final, con empate a tres en el marcador tras un eléctrico, intenso, bellísimo partido de fútbol sala en Santa Isabel, el Santiago Futsal, que antes había igualado un 1-3 ante un gran rival, el Unión Arroyo de Valladolid, arriesgando con portero-jugador, pero que quitó unos minutos ese ataque de cinco tras el 3-3... pues en esos dos minutos finales el equipo blanco no se lo pensó. El empate ante el segundo clasificado, y más después de ver cómo había ido el marcador, podía ser consuelo, más cuando salvó pero el equipo puso otra vez portero-jugador (antes Javi López, ahora Alán). No ganó, pero hay veces que un empate muestra el gen ganador de un equipo.

Porque el Santiago, que por cierto sigue líder en solitario, aunque no con el margen más amplio que le gustaría, se sobrepuso a muchas cosas: a dos bajas importantes, la conocida de Diego y la inesperada de Brais, que sufrió la pérdida de un familiar (se guardó minuto de silencio); a no verse por delante en el marcador cuando dispuso de excelentes ocasiones en la primera parte; a un penalti que Pep Guadiola no dudaría en definir “así, así”: riguroso; a encajar el 1-3 cuando mejor jugaba tras el descanso...

Todo eso no tumbó al Santiago Futsal, que ante un rival de su estirpe, un CDU Arroyo que confirmó que no es casualidad que siga la estela del imponente líder, cuatro de cuatro hasta este sábado y hoy cuatro de cinco, con un empate. Buena defensa (con algo de fortuna) y mejor ataque, la del Unión Arroyo.

Y apoyos. Como el penalti con el que se encontró, después de que Cristóbal hubiera abierto el marcador y casi de inmediato empatara Alán. Transformó Virgi, y si el equipo vallisoletano no se fue con 1-3 al descanso fue porque Boado (minuto 18) saltó del banco para relevar a Álex y detener un doble penalti al propio Virgi.

Tras el descanso apretó el Santiago Futsal, buscó con fe y buen juego el empate... pero se encontró con un golazo, un disparo a la escuadra de Leal que sí puso el 1-3. Tocaba remar, evitar ante todo la primera derrota del curso (“mejor que no llegue en casa”, había dicho el técnico Chipi). Y se niveló rápido la cosa con un gol en propia que iba a ser gol de todas formas, y otro del gran capitán, Dani Blanco. Pero el Santiago quiso más