“Hay potencial y podemos hacer un buen año en LF-2”

El Ulla Oil Rosalía tiene a punto la plantilla con la que competirá en la Liga Femenina-2. Ayer dio carácter oficial a la continuidad de Clara Riera, jugadora que puede actuar como alero o como ala-pívot y que disputará su segunda campaña en el club colegial.

Clara, natural de Mallorca, llegó a Santiago el pasado curso para estudiar Medicina en la Universidade de Santiago (USC) y se incorporó al Rosalía. “Jugadora físicamente poderosa, de 1,82 cm de altura y 19 años, puede jugar de 3 y de 4. Intensa, dura, gran defensora, puede anotar de cara y de espaldas. Un auténtico talento en continua progresión que será importante en el equipo dirigido por Chiqui Barros en Liga Femenina-2”, la describen en el propio Rosalía.

“Ilusión” es la palabra a la que ella recurre en varias ocasiones a la hora de poner en perspectiva el curso cuya pretemporada arrancará el próximo martes. “El año pasado, al no conocer al equipo, al principio me costó por la timidez, pero este lo afronto con más confianza por conocer el club, a Chiqui, y por saber qué posición tomo en el equipo y qué se espera de mí. Me hace mucha ilusión este año, hay muy buen rollo y el grupo me gusta mucho”, apunta la jugadora balear.

La pupila de Chiqui Barros es consciente de que el salto de categoría incrementará la exigencia en un plantel muy joven y en el que la gran parte debutará en LF-2. “Para la mayoría es una nueva experiencia y jugaremos contra gente que lleva muchos años en la categoría y que sabe cómo se juega y cómo se compite. Pero las ganas y la ilusión ayudan. No vamos a tener su experiencia, que en estas categorías es importante, pero iremos poco a poco. Y algunas en la plantilla sí la tienen”, recuerda Clara Riera.

El Ulla Oil Rosalía dominó el curso pasado en su grupo de Primera Nacional y la balear asume que ahora “habrá muchas más dificultades” pero confía en las opciones del club santiagués. “Hay bastante potencial y, si trabajamos mucho, podemos hacer una buena temporada para hacerlo bastante bien en LF-2”, confía la jugadora. “Algunas compañeras ya dijeron que somos un equipo joven. Si trabajamos bien el físico quizá tenemos ese punto a favor. Siempre hemos sido un equipo ágil y rápido, ahí podemos sacar alguna ventaja. Además nos hemos reforzado en el juego interior”, analiza.

SE QUIERE OTRA PÍVOT. La plantilla que empezará a entrenar el próximo martes está casi cerrada. Se han sumado la base Blanca Manivesa, la escolta Nuria Choren y la pívot Paula Rivas. Además, han renovado Sara Corredoira, Alba Rama, Ana de Matías, Clara Riera, Ángela González y Carla García, junto con la ayuda de las júnior Laura Golpe, Marta López y Nerea Liste. Ahora el club trata de cerrar la incorporación de una pívot procedente de Brasil que tendría un papel importante en la pizarra del técnico Chiqui Barros.