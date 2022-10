Homenaje a los piragüistas campeones de Pontevedra

Piragüismo. La Diputación de Pontevedra festeja los éxitos mundiales y europeos del piragüismo de la provincia. El diputado provincial de deportes, Gorka Gómez, recibió a los campeones del Mundo y de Europa de diferentes modalidades de este deporte, en un acto que resalta la “boa saúde do piragüismo pontevedrés” y que lo posiciona como el “deporte más importante da provincia”. Gómez afirmó que “isto é un reflexo do bo traballo que se está a facer dende os clubs, as institucións, pero sobre todo o esforzo dos deportistas” pero que detrás de ellos hay una gran familia “deportiva e persoal” que es la gente que ayuda y hace posible que se cumplan todas sus metas y logros. La Diputación pontevedresa mantiene su obligación de poner todos sus recursos para que el piragüismo y los deportistas sean “un espello” en el que los jóvenes de las escuelas base de la provincia puedan mirarse. En elo acto participaron una veintena de deportistas y el presidente de la Federación Galega de Piragüismo, Alfredo Bea. d.p.