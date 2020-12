Iberostar Tenerife: un anfitrión con frac

Aunque tengamos claro que serán unas fiestas diferentes, las normas no escritas de protocolo no permiten cenas de Nochebuena en pijama ni comida de Navidad en chandal o mallas. Toca acicalarse, vestir las mejores galas, estrenar vestimenta... aunque haya casos como el de los jugadores del Iberostar Tenerife que vivan de forma permanente con el frac puesto. Son un equipo acostumbrado a lucir el atuendo de gran ceremonia en cada partido, ya sea competición nacional o europea, y esa indumentaria de máxima etiqueta, confeccionada a medida para explotar virtudes individuales y colectivas, lo convierten en un equipo candidato a todo, de los que se sientan ya en la misma mesa de rivales como el Real Madrid o FC Barcelona.

El Monbus Obradoiro debe vestirse también acorde a la velada hoy (a partir de las 18.00 horas) si quiere tener opciones de superar a un anfitrión que sólo ha perdido dos encuentros este curso en las dos competiciones por las que pelea -Liga Endesa y Champions League- y que intimida por su juego, su calidad, su potencial y su puesta en escena. “Todos los equipos tienen puntos débiles, pero en este caso es un equipo que rinde muy bien en lo colectivo y en lo personal, que está jugando francamente bien. Creo que nosotros también tenemos virtudes y argumentos para sacar el partido adelante”, consideraba en la previa el técnico santiagués Moncho Fernández.

Larga nómina. Señala el entrenador del Obra que el Iberostar puede confeccionar casi tres quintetos entre la nómina de grandísimos jugadores a las órdenes de Txus Vidorreta, pero subraya además que el gran mérito “es que están todos rindiendo a un nivel altísimo y eso hace que el colectivo sea peligrosísimo”. “Está a la altura de los mejores, sin ningún tipo de dudas”, insiste al recordar números como los 86,5 puntos del cuadro canario por partido (3.º en el ranquin del campeonato), su porcentaje en el triple (42,3 %, líder de la Liga) o los 18 puntos desde el tiro libre que suma en cada encuentro, siendo el conjunto además que más faltas provoca. “Son muy buenos y juegan muy bien, porque es un equipo que tiene muy claros los focos donde atacar y hacer daño al rival, tácticamente con un despliegue enorme en lo defensivo y en lo ofensivo y con jugadores ya con experiencia, formación y calidad para interpretar todo lo que les pide Txus. Son uno de los equipos más en forma de la Liga”, continúa su análisis el técnico compostelano.

Porque a la polivalencia de un plantel capaz de acoplarse y ser uno más en el juego más selecto y exquisito, como remangarse la camisa y pelear cuando el duelo se embarra, se une el linaje de sus integrantes. Nobles de nueva y vieja escuela liderados por un Shermadini por el que parece que no pasan los años pues encabeza la clasificación de jugadores más valorados (22,4) y anotadores (17,1) gracias también a la labor de un Marcelinho incombustible (5,6 asistencias por cita).

“Si juegan cómodos, relajados y fácil, nuestras opciones disminuirán de forma exponencial”, insiste Moncho Fernández: “No hay que darle facilidades extras, eso será clave. Tenemos que evitar las pérdidas regaladas que luego te pasan factura en lo ofensivo y lo defensivo, y no solo desde el punto de vista del marcador sino también anímico”.

El grupo viajó con una novedad en la expedición pero sin perder el cartel de duda: Mike Daum. El ala-pívot americano completó el miércoles su primer entrenamiento colectivo desde que se lesionase el tobillo derecho el pasado 25 de octubre -el día en que regresaba tras estar parado por un esguince en el tobillo izquierdo- y Moncho Fernández esperará hasta la hora del encuentro ante el Iberostar para tomar una decisión sobre su participación.

También está pendiente el cuerpo técnico de Kassius Robertson, quien padece una sobrecarga en el talón que le ha impedido entrenar con el grupo.

En el capítulo de bajas el Tenerife mantiene las de Santi Yusta, Todorovic, Dani Díez y Bogris “aunque durante la semana tuvimos dudas con los problemas de espalda de Doornekamp y Fitipaldo, pero ambos se han recuperado muy bien”, apostillaba ayer Vidorreta.

El técnico del Iberostar describe a su rival de hoy como “un buen equipo que tiene muchos argumentos ofensivos y defensivos y que no tiene por qué trampear nada porque posee mucha calidad en todas sus posiciones”. Vidorreta pone el acento sobre el papel de Birutis: “Debemos ser sólidos en la defensa de uno de los mejores pívots de la competición y luego de un equipo con muy buenos 4 como Cohen y Daum, que hacen daño tanto en la pintura como abriendo el campo, al igual que Álex Suárez, al que todos conocemos y tiene muy buena mano en el tiro de tres puntos”. Porque ve clave el entrenador “controlar el rebote” frente al “potente” juego interior de cuadro santiagués. Sobre todo no se fía de un “Obra que siempre rinde por encima de las expectativas generadas”, pues “no sirve de nada lo bien que lo hayamos hecho hasta ahora si no mantenemos el nivel y no estamos concentrados”.