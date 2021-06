Jonathan Barreiro deja el Zaragoza y ficha por el Unicaja

Jonathan Barreiro deja el Casademont Zaragoza y ficha por el Unicaja de Málaga. Así lo anunciaron ambos clubes y el propio jugador gallego, que continuará creciendo en uno de los equipos españoles fijos en competiciones europeas cada temporada.

Nacido en Cerceda hace 24 años, Barreiro ejerció su cláusula de salida para abandonar el club en el que ha militado durante las últimas cinco temporadas. Llegó a la capital aragonesa en 2016, procedente del Club Ourense Baloncesto de LEB Oro, en la que era su primera experiencia como jugador de la Liga Endesa a todos los efectos pese a haber disputado dos partidos cuando militaba en la cantera del Real Madrid. El gallego participó en 149 encuentros con la camiseta del Zaragoza en la máxima categoría (récord de la entidad), se estrenó con la selección española absoluta y se consolidó como uno de los capitanes.

En la última campaña el alero de Cerceda aportó unas medias de 8,7 puntos (56,1 por ciento en tiros de dos, 35,3 en triples y 77,9 en tiros libres) y 4,2 rebotes, firmando 9,5 créditos de valoración de promedio en 36 choques.

Tras un mal inicio de temporada, el Casademont Zaragoza se repuso y salvó la categoría sin apuros, aunque finalizó en un puesto decimotercero que lo dejó fuera de Europa para la campaña 2021/22, en la que Jaume Ponsarnau ocupará el banquillo aragonés.

NUEVO RETO. “Este verano he decidido afrontar otros retos deportivos que me llevan lejos de esta maravillosa ciudad que es Zaragoza”, explicó Jonathan Barreiro a través de sus redes sociales, en una carta de despedida publicada minutos después de que se confirmase su adiós y en la que agradece el apoyo recibido durante su etapa rojilla además de desear suerte en el futuro al que ya es su exequipo.

Su nueva camiseta es la del Unicaja de Málaga, con el que firma un contrato de tres años de duración. Allí podrá seguir demostrando su talento, su garra y su versatilidad ocupando las posiciones de tres y de cuatro en la pista. Tras un curso en el que no consiguió su objetivo de clasificarse entre los ocho primeros de la Liga Endesa para disputar el play-off, al terminar en undécimo puesto, el club costasoleño cierra su primer fichaje en un proyecto que seguirá comandando el técnico griego Fotis Katsikaris, aterrizado en el mes de enero. El Unicaja, que disputará la próxima Champions League, ya anunció la baja del polaco Adam Waczynski, ex del Obradoiro.