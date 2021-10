Jorge Prado: “Sueño con ganar en Madrid, pero esta vez con público”

Madrid. El piloto lucense Jorge Prado (KTM) llega muy animado al Gran Premio de España, prueba puntuable del Mundial de motocrós que se celebrará este fin de semana en Madrid y que considera que “puede ser el mejor” de la temporada y donde quiere “darlo todo” para mantener sus opciones al título en la categoría de MXGP y para poder celebrarlo “esta vez” con la afición.

“Lo dije a principios de año y lo sigo diciendo, sueño con ganar en Madrid como hice el año pasado, pero esta vez ante mi público, con las gradas llenas de aficionados. Sé que va a ser difícil, pero espero llegar totalmente recuperado y voy a hacer todo lo posible para no defraudar a los fans”, señala Prado en una entrevista facilitada por su departamento de prensa.

El gallego llega a la cita que volverá a acoger el circuito en intu Xanadú, en la localidad de Arroyomolinos, en la cuarta posición del campeonato, con 384 puntos, a 31 del líder Tim Gajser (Honda), al que espera recortar aprovechando una carrera de casa que ya dominó en 2020 con doblete.

“El año pasado fue muy extraño, aunque gané, no sentía estar en una carrera, parecía que estaba entrenando porque faltaba el público, pero este año va a ser distinto con el ruido de la afición que siempre te da un plus. Me lo puedo imaginar, los cinco mejores del mundo compitiendo y la afición gritando, puede ser el mejor gran premio del año y yo voy a darlo todo”, advirtió el lucense.

Prado no teme a “la presión de tener que ganar”. “Eso siempre te afecta a los nervios, pero creo que son nervios buenos. Va a ser un día histórico y para cualquier piloto ganar en su país es lo máximo, es la ocasión perfecta”.

El piloto de KTM llega tras sumar 14 puntos en Francia, donde corrió mermado por un choque con Jeffrey Herlings durante el GP de Alemania. “Ha sido una pena perder tantos puntos en estas dos carreras, pero ahora vienen pistas buenas para mí”, avisa. E.P.