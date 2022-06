Jota Peleteiro no descartaría jugar en el Compos y ya tendría atado el entrenador

Jota Peleteiro, muy interesado en comprar la SD Compostela, ya estaría trabajando en el diseño del proyecto que el mismo abanderaría si finalmente se cierra el acuerdo para tomar las riendas del club santiagués. Según pudo saber EL CORREO GALLEGO, el futbolista de A Pobra do Caramiñal ya tendría atado el nuevo entrenador, una vez que ya se ha anunciado que Rodri Veiga no seguirá la próxima temporada. En este sentido, todo apunta a que el elegido sería un técnico vasco, con experiencia en Primera RFEF, muy cercano a su entorno familiar, que gestiona una agencia de representación de deportistas.

De hecho, Jota Peleterio está muy ligado al País Vasco en los últimos tiempos, puesto que actualmente reside con su mujer, Jessica Bueno, y sus hijos en una casa en el campo en la zona de Bilbao. Además, el último equipo en el que jugó en España ha sido el Deportivo Alavés.

Asimismo, el exjugador del Eibar, Birmingham y Aston Villa, entre otros clubes en su carrera, no descartaría formar parte de la plantilla del Compos de la próxima temporada. Hay que recordar que Jota Peleteiro está sin equipo desde el cierre del curso 2020-2021, tras su etapa en el Alavés, al que llegó procedente del Aston Villa, tras un largo periodo en clubes de Inglaterra que comenzó en el año 2014, con su llegada por el Brentford F. C., para posteriormente, tras un año cedido en el Eibar, volver al club londinense. En 2017, fichó por el Birmingham, en el que estuvo dos temporadas. El futbolista de A Pobra do Caramiñal, de 30 años, se formó en la cantera del RC Celta, y también vistió la camiseta del Castilla, filial del Real Madrid.

Ahora, tras una temporada en blanco, Jota Peleterio estaría ya perfilando un proyecto sólido con la intención de impulsar a la SD Compostela, tanto desde el punto de vista económico como deportivo, después de que el presidente del club compostelano, Antonio Quinteiro, confirmase el interés de hasta tres grupos diferentes para adquirir la entidad.

No obstante, el máximo mandatario de la SD, en conversación telefónica con este periódico, prefirió no desvelar los nombres de las personas con las que están hablando e incidió en que desde el club no harán valoraciones hasta que se cierre la operación. Está previsto que Quinteiro regrese hoy a Galicia, después que en los últimos días estuviese fuera de Europa. “Para aspirar a Primera RFEF hace falta un esfuerzo mayor y la directiva actual no tiene la capacidad económica para hacer un desembolso personal y sostener un proyecto aún más grande”, subrayó hace solo unos días el presidente del Compostela.