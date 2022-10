Jugadores gallegos, ejemplo por el mundo

LOS TIEMPOS han mudado, la sociedad ha cambiado y las formas de tratamiento, de respeto y de relación cambiaron y siguen cambiando. La era de la transformación digital cambió nuestra forma de trabajar, de educarnos, de vivir y de relacionarnos con los demás. Todos los individuos pertenecemos a un tiempo, unas costumbres, unos valores, una forma dirigirse a los demás, de expresarse y de hablar. Eso que comparten es lo que los convierte en una generación. Es lo que les da su identidad, lo que define que se relacionen y comporten adaptando nuevos modos, expresándose y actuando.

Las jerarquías y su orden se van disipando, la fama y el poder de influencia social se comen todo el orden establecido de antaño. Si no van por su línea pronto se arma una revuelta. Tenemos lo del fútbol femenino, los últimos conflictos de equipos y Selección están por resolver y aclarar. Vemos jugadores que se han hecho con los mandos de los equipos donde directivos y entrenadores caminan a su son, no sea que se enfaden. Personajes grandiosos, endiosados, que no se limitan sólo al campo, esto se daba mucho en América.

Recuerdo algunos casos como Roberto Dinamita y Zico, donde lo viví de cerca y todo eso se trasladó a Europa. No hace mucho fue Messi en el Barcelona, Ronaldo en el Madrid y ahora se lleva todos los premios Mbappé en el PSG y Piqué no le anda lejos.

Jugadores que se vuelven todopoderosos, más allá del terreno de juego, de la disputa del balón, para que pongan a sus pies todos los recursos de las entidades. Son los reyes y los protegidos del pueblo.

Estaría bien mantener un equilibrio entre las normas y la libertad, así tendríamos un deporte fuera del campo más equiparado y justo. Supongo que no debemos intentar cambiar a los jugadores, son como son, al final, se trata de personas y las personas son diferentes, de distintos procederes y naciones y así los ama la afición.

Los gallegos son un ejemplo por el mundo. Afortunadamente estamos representados por jugadores respetuosos, ejemplares que nos dejan quedar en buen lugar. Galicia está colocada en el pódium del fútbol profesional español y parte del extranjero.

Pongo como ejemplo a Angeliño que se fue de Galicia siendo un niño, pero hay más que lo han hecho recientemente como Hugo Novoa, Hugo Bueno, Yago de Santiago y Álvaro Carreras, noveles en busca del éxito. También andan por el mundo, Santi Mina, Diego Castro, Falque, Jonny, Nacho Novo, Dani Cancela, Túñez, Rochela, Juan Domínguez, Dani Iglesias, Luis y Borja Fdez., entre otros para llegar a la treintena.

No puedo olvidarme de los que nos representan en nuestra Liga. Está Lucas Vázquez, Borja Iglesias, Diego López, Iago Aspas, Brais Méndez, Joselu, Denis Suárez, Comesaña, Hugo Mallo, Rubén Blanco, Kevin, Diego Mariño, Dani Rodríguez, Alex Bergantiños, Rober Pier, Pablo Insúa, Alende, Fontán, Mosquera, Ferreiro, Hugo Rama y otros que se quedan en el tintero.

No sé si también hay un gallego en la luna, pero pocos países se libran de tener entre los suyos a un jugador de nuestra tierra. A la par que su fama, ponen en el mapa al pueblo que los vio nacer. Ya se conoce Curtis por Lucas Vázquez, Moaña por Iago Aspas, Paradela por Diego López y así otros muchos.