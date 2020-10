La buena lectura

El partido contra el Gran Canaria tuvo una puesta en escena totalmente diferente de lo sucedido a continuación. El Obra, que comenzó a un ritmo de una pérdida por minuto y acumuló 6 en el primer cuarto, lo compensó con mucha puntería en los triples, 6 de 7, y con control y dominio en el rebote. Con 26-25 en el marcador y desde la pintura sin noticias en la producción anotadora, Shurna de 3, nos hizo mucho daño con sus posteos.

En el segundo cuarto ya apareció Birutis y los canarios comenzaron a sufrir. Vino la lesión de Daum, que lo estaba haciendo francamente bien, pero Suárez lo volvió a suplir con acierto, esta vez desde dentro, no con sus habituales triples. Al descanso, igualdad, aunque el Obra siempre dio la impresión de tener controlados dos aspectos que más preocupaban a Moncho, el rebote y el contraataque de los isleños.

En el tercer cuarto más de lo mismo, al igual que al comienzo del último acto. Hubo una tímida escapada del Obra, pero Ferrari supo atajarla a base de acierto individual, que no de juego. Los canarios comenzaron a hacer más daño en el rebote y se fueron sucediendo las alternancias hasta llegar a 4’ del final con empate a 70. En estos cuatro minutos el Obra defendió siempre bien, y atacó con muy buena lectura amasando una y otra vez el juego interior y el estilete Robertson.

La conexión poste alto poste bajo, con Cohen, en su mejor momento, y Birutis de protagonistas destrozó a los de Fisac, y cuando esto no era posible apareció Robertson. Incluso dos faltas intencionadas, de libro, pitadas con toda justicia a favor del Obra hicieron que el final fuese un remanso de buen juego y no una corriente de alternativas. El Obra leyó, templó y mandó en el momento decisivo para conseguir una trabajada y meritoria quinta victoria ante un Gran Canaria que tiene grandes nombres en su plantilla a los que Fisac no ha conseguido ensamblar y poner en funcionamiento todavía. A ver si le dan más tiempo.