La defensa

COMO FUI COCINERO antes que fraile sé que partidos de este tipo se suelen dar de vez en cuando. El Obra estaba en una línea muy buena en cuanto a competitividad, fluidez ofensiva y buen juego como norma general. Lo demostró ante los últimos rivales contra los que le tocó lidiar, todos ellos de envergadura y con plantillas superiores en nombres y calidad a la del Burgos, que tampoco está nada mal.

Respetando todas las opiniones está claro que la burgalesa no es superior a la del Baskonia, ni a la del Madrid ni incluso a la del Valencia, hombre por hombre yo me quedaría con la de Ponsarnau. Y si la comparamos con la del Unicaja, ni fú ni fa. Contra todos estos rivales el Obra jugó muy bien hasta el esprín final al que el sábado pasado no pudo llegar porque la gran defensa rival no le dejó ni siquiera poder prepararlo. Hay que reconocer que defendieron muy bien, maniataron el juego exterior del Obra y sin puntos de sus aleros el equipo baja en muchos decibelios la armonía orquestal del juego al que nos tenía acostumbrados. Estuvo Birutis, pero sin estar, porque no es lo mismo entrenar para jugar que trabajar en la rehabilitación de su tobillo para poder llegar al partido. Lo importante es que lo intentó y no se borró.

Lo suplió un Enoch más entonado que otras veces que no dudó un segundo a la hora de tirárselas. Álvaro Muñoz jugó a un buen nivel, cercano al de la pasada temporada y solo podemos sumar la brega de Cohen y Pozas, teniendo que parar de contar. En el otro bando Renfroe, inspiradísimo, resultó imparable jugando a partir del bloqueo y continuación, fue un auténtico estilete anotando desde todas las posiciones y haciendo jugar a su equipo a partir del peligro que él solito generaba. Estas malas tardes siempre pueden aparecer y en este caso hay que darle el merecido reconocimiento al planteamiento defensivo burgalés que minuto a minuto resultó ser como un martillo pilón in crescendo.

Solo resta trabajar para que otra noche así tarde en volver a darse. Llega la ventana que creo que nos viene bien pensando en la recuperación de Daum, que hace mucha falta. Hay que felicitar al revalorizado Suárez por la convocatoria de Sergio Scariolo, es muy importante estar en la lista previa, y rezar para que los demás seleccionados vuelvan sanos y salvos. Por lo demás tranquilidad.

La otra noticia es que, por fin y tras muchos meses, comenzaron las competiciones que tanto anhelaban los chavales de la cantera. La victoria de los infantiles fue espectacular, teniendo que pararse el marcador al llegar a los 50 puntos de ventaja. También debutó ganando en 1ª Autonómica el USC Obradoiro ante el Noia y en Silleda, tercer triunfo del EBA ante Estudiantes. Cuatro partidos en el fin de semana que se disfrutaron mucho, al igual que el hecho de que terminasen jugando dos canteranos en el partido ante el Burgos, Rafa García y Martín Fernández, al que felicitamos por su debut en la ACB.