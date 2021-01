La gran racha de Luis Suárez pone a prueba la mejoría del Valencia

Madrid. Bajo la indispensable influencia de los goles de Luis Suárez maneja la cima de LaLiga Santander el Atlético de Madrid, que expone hoy (21.00 horas) su relevante ventaja de siete puntos en el liderato y la pérdida reciente de juego frente al Valencia, que visita el estadio Wanda Metropolitano con un apuro de 20 puntos.

Nada más ha logrado el conjunto dirigido por Javi Gracia en toda la primera vuelta del campeonato, con apenas cuatro triunfos en 19 partidos y sólo uno en los últimos diez, mientras divisa el reto aparentemente más complejo de la actual Liga, contra el líder y en su estadio, donde no pierde desde hace 25 choques (19 victorias) y contra el futbolista que más ha sobresalido al ecuador del torneo. El momento de Luis Suárez es aún más imparable que el del propio Atlético. A las dudas que desprende el juego colectivo en los duelos más recientes surge la rotundidad de un goleador insaciable, que no entiende de relajación y que no para de sostener el liderato del conjunto rojiblanco, que ha logrado 44 de los 51 puntos jugados.

Con este escenario se topará el Valencia en el Wanda Metropolitano, donde afronta el duelo tras la amarga primera vuelta completada con tres puntos por delante del descenso y con pocos argumentos para acercarse a las plazas europeas, de las que están a ocho. El conjunto de Javi Gracia, no obstante, encara esta cita tras hilar tres partidos sin perder, y si añade los dos victorias coperas, la racha es de cinco partidos, una buena serie que ha mejorado la confianza del equipo.

Serán baja en los visitantes Cillessen y en el anfitrión Hermoso y Trippier. a.e.