Lakers: sí llueve en California

BALONCESTO Y MÚSICA son una pareja feliz desde hace décadas, en parte porque este un deporte donde la población estadounidense afroamericana halla el abrigo para sacudirse de encima el frío de la injusticia, y porque... nada tan divertido como cantar o jugar al basket. Lo saben los Harlem Globetrotters (el 7 de mayo en Vigo). A LeBron James, estrella de Los Angeles Lakers, le gusta bailar dentro y fuera del parqué (busquen en Youtube su imitación de Prince) pero dudo que su playlist de Spotify tenga el Never Rain In Southern California, de Albert Hammond. James prefiere el hiphop. En su programa televisivo Barber Shop (estrenado en 2019; está en HBO) ambienta tertulias sociodeportivas en una barbería, al estilo del primer Spike Lee (icono de los Knicks). Durante la visita del rapero Drake (fan de los Raptors), LeBron comparó basket y music, ya que ritmo y flow hay en ambos mundos, igual que la armonía. Pienso en ello ante el fiasco de los Lakers del curso 2021-2022: los James, Westbrook, Anthony Davis, Carmelo Anthony y Dwight Howard, están fuera del play off de la NBA tras descubrir que Hammond no siempre tiene razón. Han aprendido que SÍ puede llover al sur de California si se desafina tanto como ellos.