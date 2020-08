LaLiga no dará la baja a Messi si no paga la cláusula

··· No hubo sorpresa y Leo Messi no se presentó a los test PCR programados para primera hora de la mañana en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Así, automáticamente queda descartada su participación en el primer entrenamiento de la era Ronald Koeman, previsto para hoy a las 17.30 h. Después de que el jugador no se haya presentado a las pruebas PCR, el club puede abrirle un expediente de sanción grave si así lo cree conveniente. Parece más cercano el pacto.

··· Luis Suárez y Arturo Vidal, descartados por Koeman, sí acudieron a los test PCR y entrenarán con el Barça hasta que se les encuentre una salida.