Lara: “El calor del público se notó”

Siete meses después volvió el público al Estadio Abanca-Riazor y el Deportivo notó ese “calor” de la grada en el partido de su debut en Segunda B ante el Salamanca (2-1), tal y como confesó ayer el centrocampista cedido por el Sevilla José Alonso Lara, feliz por haber abierto la temporada con una victoria en el minuto 97.

“El calor del público se notó. Personalmente es un punto muy fuerte, me hace dar mucho más de mí y ese aliento es fundamental”, explicó en rueda de prensa telemática, en la que admitió que “en ciertos momentos del partido se hace notar” el público, que da “fuerza” al jugador.

“La afición que tiene el Deportivo es maravillosa y a pesar de la situación que vivimos están muy volcados con nosotros y para nosotros es importantísimo, lo valoramos mucho”, explicó.

Lara consideró que “lo más positivo del encuentro fueron los tres puntos”, más allá de cómo se consiguieron, con un gol en las postrimerías.

“Buscamos en cada partido ganar y en este primer encuentro se logró y para nosotros es muy importante cada victoria. Personalmente, me encontré muy bien y creo que la afición, por lo que podido comprobar, ese aliento que nos ayuda tanto dentro del campo”, incidió.

El futbolista del Deportivo admitió que en la primera parte fallaron “pases innecesarios” pero el equipo se supo “recomponer” después.

A la importancia del público en Riazor también se refirió ayer Bicho: “Aunque no pudiera haber mucho público, se notaba en Riazor, tengo amigos que estuvieron, y el propio Fernando Vázquez decía que se habían notado mucho, 3.500 que apoyaban mucho. Está claro que jugar en un estadio así, aunque no haya mucha gente, impone. Ese apoyo. aunque no sea de la totalidad de la grada, no lo tendrá el Compos el domingo precisamente ante el Dépor.

AUSENCIAS. El Deportivo inició la semana de trabajo sin el uruguayo Diego Rolan ni el lateral Héctor Hernández para preparar el partido del domingo con el Compostela, correspondiente a la segunda jornada de Segunda B.

El preparador deportivista, Fernando Vázquez, no pudo contar en la práctica con el internacional uruguayo Diego Rolan, que se encuentra en su país para tramitar su permiso de trabajo en España y poder jugar con el Deportivo en Segunda B.

Tampoco estuvo en el césped Héctor Hernández, también con problema de lssión: arrastra molestias en la ingle desde la semana pasada y ya se perdió el primer partido de la temporada, el mencionado ante el Salamanca en el Estadio Abanca-Riazor.