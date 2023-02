Las Leonas que representarán a España en el europeo

Rugby. Ya hay convocatoria de Las Leonas para defender su corona de actuales campeonas de Europa. Será en dos partidos frente a Países Bajos y Suecia el 19 y el 25 de febrero, respectivamente. Los enfrentamientos tendrán lugar en Sitges y Villajoyosa y de ganar España revalidaría el título por sexta vez consecutiva, sumando un total de 10 entorchados continentales. Un hito para el rugby español y un récord total sabiendo que la selección que más se le acerca es Inglaterra, con cinco torneos (dejó de participar en 2012). Las Leonas entrenadas por Juan González ocupan actualmente el undécimo lugar del ránking de World Rugby, algo que les coloca como favoritas para el doble enfrentamiento ante Países Bajos, asentada en el puesto número 17, y Suecia, en el número 19. Las Leonas se las verán ante las holandesas en el Pins Vens de Sitges el 19 de febrero a las 14.00 horas y frente a las suecas en el Villajoyosa Rugby Stadium el día 25 del mismo mes a las 17.00 horas. España viene, después de seis meses de parón, de jugar un partido el pasado sábado frente a la potente Italia, la número 5 del mundo y que en unas semanas comenzará su participación en el Seis Naciones. Las azzurras se llevaron la victoria por 5-22 aunque el segundo tiempo hubo mucha igualdad (5-7) y es cuando más se notó que Las Leonas carburaron. En cuanto al choque de este fin de semana en Sitges, España parte como favorita no sólo por lo que dice el ránking de World Rugby, también porque Países Bajos no ha logrado hacerle ningún punto a España en las últimas tres veces que han jugado (2019, 2021 y 2022) y porque Las Leonas cuentan por victorias los once enfrentamientos ante las holandesas. Las convocadas son: Marta Estellés, María del Castillo, Cristina Blanco, María de las Huertas Román, María Miguel, Laura Delgado, Sidorella Bracic, Anna Puig, Carmen Castellucci, Kasandra Sylla, Alba María Alonso, Vico Gorrochategui, Alba Capell, Lucía Gayoso, Ana Peralta, Lourdes Alameda, Lucía Díaz, Julia Castro, Alba Alpín, Inés Bueso-Inchausti, Zahia Pérez, Maider Aresti, Carla Rodríguez, Cecilia Huarte, Marta Carmona, Claudia Pérez, Clara Piquero, Alba Vinuesa, Jimena Blanco-Hortiguera y Claudia Pena. A.C.