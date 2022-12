Lete Lasa visita as obras de renovación do pavillón municipal da Sangriña

Santiago. O secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa, asistiu onte á xornada de portas abertas da obra de renovación do pavillón municipal da Sangriña, unha actuación que conta cun orzamento de 1,87 millóns de euros dos que a Xunta achega un total de medio millóns de euros. Lete Lasa celebrou que esta actuación estea a piques de rematar xa que a situación do Mecalia Atlético Guardés, precisaba unha resposta inmediata. Neste sentido lembrou o apoio do Goberno galego ao equipo de balonmán feminino que “leva anos facendo historia no ámbito nacional e internacional”. Cómpre lembrar que a Secretaría Xeral para o Deporte asinou e executou ata tres convenios de colaboración co Concello da Guarda en 2021 para a realización de obras en instalacións deportivas, tendo como obxecto dous deles o pavillón da Sangriña. En total, a instalación dun tratamento térmico (95.925,77 euros) así como un video marcador (24.000 ) para o devandito pavillón e a substitución do material de cuberta e pintado do exterior do club de remo Robaleira (29.383 ), supuxeron un investimento de 150.000 euros (149.309), sendo achegado pola Xunta o 81%. ECG