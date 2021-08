Lewis Hamilton reclama el bastón de mando en Hungría

··· El piloto español Fernando Alonso, que arrancará noveno en el GP de Hungría, manifestó en el Hungaroring que está “contento” porque llegaban “con dudas” a la pista de las afueras de Budapest. “Estoy contento, porque veníamos con dudas acerca de lo competitivos que íbamos a ser en este Gran Premio”, comentó el doble campeón mundial asturiano después de acabar noveno la calificación. “El último circuito lento al que fuimos fue el de Mónaco y allí creo que acabamos el 17 o así; y no sabíamos. Así que estamos contentos, porque salimos novenos y hacerlo desde el lado limpio nos da una oportunidad”, declaró Alonso.

··· Lewis Hamilton se mostró satisfecho pese a los abucheos de los aficionados neerlandeses. “Hemos empujado todos, en todos los sitios y estoy muy contento; nunca me he sentido tan bien con estos abucheos, no me importan”, comentó.