Líderes, la doble L y el CSD

Llegaba el Fuenla de Paco García con tan solo una derrota en Burgos, tras los seis encuentros de pretemporada. Victorias ante Estudiantes (dos) y contra Burgos, Herbalife y Tenerife. Contra ese rodaje el Obra partía en clara desventaja al jugar solo dos amistosos y creo que se notó sobre todo en el primer cuarto. El Obra, que en el último apabulló al Fuenlabrada, ha sido el primer protagonista de la jornada, es el LÍDER.

El segundo y principal protagonista, dentro del buen hacer general del equipo, fue Laurynas Birutis, MVP de la jornada con 42 puntos de valoración, que son muchísimos. Su principal escudero, otro lituano, Laurynas Beliauskas, estuvo muy acertado en el tiro y en el juego, en una jornada descafeinada por la inexplicable ausencia de público en las gradas, pero tan competitiva como siempre.

Tras el primer cuarto el equipo fue entonándose en el aspecto reboteador y en el defensivo para llegar al último acto con empate a 69. Parecía que se podría apostar por un final de infarto, y lo que hubo fue un festival de acierto delante y atrás de los jugadores del Obra que aparte de sobrepasar los 100 puntos consiguieron un basket average de +19, que es más que importante. El equipo mostró un gran equilibrio en todas sus líneas, y a la doble L lituana hay que añadir el buen partido de Robertson, con un 50% de acierto en los triples, 4 de 8, y la más que notable cifra de 8 asistencias, y el acierto unido a un buen trabajo de Álex Suárez en el momento más difícil tras la cuarta falta de Daum. Pepe muy bien y Oliver cumplió a pesar de su lógica falta de acoplamiento, con un triple marca de la casa. Czerapowicz y Daum, bien como casi siempre y Álvaro Muñoz en fase de recuperación tras su cirugía. Solo Enoch estuvo algo más despistado. Gran comienzo, mejor victoria y muy buenas sensaciones.

Ahora toca analizar lo negativo, comenzando por otra vez la nueva metedura de pata de Movistar con el retraso televisivo, y, como no, por los PCR y la alarma que han generado. Esto es algo que la ACB tiene que normalizar y protocolizar para que no pase otra vez lo que pasó. Partidos aplazados 24 horas por teóricos falsos positivos. Menos mal que se jugó sin público, porque si se llega a jugar con el 50 % del aforo, que podría ser lo lógico y normal, el follón hubiese sido morrocotudo para los clubs y los aficionados.

Comparto con Moncho la idea de que es muy difícil de entender para el aficionado que en unas competiciones pueda haber público y en otras no. En este caso la ACB tiene menos culpa porque le ha tocado lidiar con la peor presidente del CSD que he conocido desde que tengo memoria, en la democracia e incluso antes. No es normal lo que está ocurriendo con esta falta de previsión respecto a protocolos y decisiones que hubo que tomar en tiempo y forma ante la gran crisis que padecemos. En agosto hay muchos millones de españoles que han trabajado, ¿por qué en el CSD no? Es lamentable.