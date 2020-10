Llegó el día: histórico debut para el Ulla Oil en la Liga Femenina 2

Que los árboles no te impidan ver el bosque, decimos muchas veces, y en el caso del deporte compostelano, inmerso en incertidumbres sobre el retorno a la actividad de los más pequeños, de las dificultades para trabajar de los mayores o de los éxitos de un Monbus Obradoiro convertido en referencia, esta tarde, a partir de las 18.30, tiene una cita histórica.

El pabellón de Navia en Vigo acoge el debut del Ulla Oil Rosalía en la Liga Femenina 2, segunda máxima competición del baloncesto nacional, frente a un todopoderoso como el Celta Zorka. Este estreno es fruto de un ascenso costoso, trabajado, lleno de sacrificios y de horas invertidas, ganado en la cancha por calidad y con rotundidad, dentro de un proyecto cimentado sobre la cantera, con la aportación del fichaje de la brasileña Leticia Soares para apuntalar las carencias físicas en el juego interior, y sobre todo basado en el ideario de un grande del básquet, Chiqui Barros, auténtico líder del grupo por experiencia, conocimiento y curriculum.

“Nuestro estilo es innegociable. Es lo que nos ha traído hasta aquí. No es un estilo nacido de la necesidad sino nacido del convencimiento. Son jugadores versátiles, capaces de jugar en muchos sitios, sin posiciones definidas pero sabiendo perfectamente lo que son. Vamos a jugar a lo que queremos dentro de lo que podamos”, afirma el entrenador del cuadro colegial como carta de intenciones para una temporada tan ilusionante como exigente.

Quiere Chiqui Barros que su Ulla Oil construya su juego en vez de destruir al del rival, porque sólo así podrá poner en dificultades al contrario. “No podemos dejar de ser quienes somos. Nos va acostar, vamos pasar de un equipo que gana mucho a uno en el que cada victoria será un logro, que tendrá que convivir con semanas duras de derrotas pero a la vez bonitas porque forman parte del aprendizaje, pero el estilo es innegociable”, reitera.

El gran enemigo. La ansiedad, en un equipo con una media de edad de apenas 20 años y sin apenas experiencia en la categoría puede convertirse hoy, y a lo largo del curso, en el peor enemigo. “Llevamos mucho tiempo hablando de esto. Hay que estar tranquilas. Es el primer partido de una Liga de 26. Sabemos que es un escenario muy bonito para empezar, un rival muy importante, que seguramente si hace 2 o 3 temporadas nos dicen que habrá un Celta-Rosalía de competición en Liga Femenina 2 sonaría raro, y tienen que disfrutarlo”, medita el ferrolano.

“A nosotros no nos invitó nadie, nos lo ganamos en el campo, pero nos adaptamos a nuestra realidad que es que somos 12 universitarias y 3 estudiantes de segundo de Bachiller pero hicimos una pretemporada como cualquier equipo profesional, entrenamos en calidad como el que mejor lo puede hacer y sacamos horas de donde no las había porque el compromiso de las niñas es tan grande que todos los mediodías que puede están entrenando en vez de comiendo o descanso”, reitera y enfatiza: “Todos son partidos de nuestra Liga aunque seamos un equipo muy joven, amateur y en un proceso continuo de aprendizaje”.

Carencias. El reto del Ulla Oil en la categoría de plata le obliga superar infinitos obstáculos, tanto dentro como fuera de la pista, y en la apuesta continuísta del club el plantel cuenta con carencias inherentes al acceso a una Liga ya profesional. “El salto de Nacional a LF-2 no es cuestión de talento, sino de físico en muchas posiciones. Desde el primer día, en cada charla que hemos tenido les he insistido en que había que dar muchos pasos adelante en cómo pasamos los bloques, cómo ponemos el cuerpo en defensa, cómo usamos las manos... incidía mucho en eso porque hasta ahora no nos había hecho tanta falta”, acepta Chiqui Barros. Pero declarado devoto del cruyffismo, el técnico del cuadro colegial está dispuesto a “convertir una desventaja en una ventaja”. “Vamos a intentar hacer daño de nuestra manera. Sabemos que somos un equipo pequeñito pero es el que tenemos, no por lamentarnos en ello se va a conseguir nada”, acepta.

El fichaje de Leticia, un ala-pívot de 1,85 metros se ha hecho precisamente para aminorar este déficit. “Tácticamente con ella vamos a crecer mucho más, no llegamos como queríamos pero sí con las condiciones para que ella pueda jugar y nos ayude”, confía Chiqui Barros que hoy no podrá contar con Ana de Matías al tiempo que convocó a las júniors Marta López y Nerea.