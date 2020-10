López: “Es uno de los días más felices en la historia de un club”

La figura de José Ángel Docobo es clave en la historia de la entidad. Han sido muchas, incontables las personas que con su apoyo económico, moral, con su trabajo, aportando contactos, material o aspectos a lo mejor más intangibles como fidelidad, compromiso y lealtad, han forjado la historia del Obradoiro, pero si bien el club inició su rueda de agradecimientos para conmemorar el 50 aniversario anunciando que colgará la camiseta de Tonecho Lorenzo (y veteranos) en lo alto de Sar, su segundo paso fue hacer público su agradecimiento al hombre que, junto a José Ramón Mato, evitó su desaparición un 30 de septiembre de 1992.

También el presidente de honor del Obra quiso recordar en su intervención “a moitísima xente” lamentando de antemano que “moitos quedarán seguramente no tinteiro”, porque desde los “29 mozos que no ano 1970 fundaron o Obradoiro, cando o baloncesto en Santiago estaba representado pola sección de baloncesto da SD Compostela”, repasó etapas como la construcción del viejo pabellón de Sar, el ascenso de 1982 -“O Obradoiro foi o primeiro clube da cidade en conseguir a máxima categoría nun deporte e iso hai que telo moi presente”, enfatizó-, sin olvidar a los “directivos, presidentes que pasaron polo clube e os problemas económicos que este sempre tivo”. “Tamén hai que lembrar a aquel equipo que en 1990 tiña xa que ter ascendido a Liga ACB e non o deixaron”, añadió antes de señalar el paso dado, valiente, en la famosa reunión de la Federación Gallega cuando se estaba a punto de entregar la entidad.

En su memoria siempre “xente que nos apoiou economicamente, algúns xa falecidos como foi o caso de Ana Val” en momentos clave de la entidad y antes de la entrada por fin en la Liga ACB.

En su particular gracias también José Ángel Docobo incluye “a figura de Raúl López porqué é imprescindible”. “É impensable pensar que só uns de nós fomos os que conseguimos todo isto, isto é unha cousa de moitísima xente que quedou polo camiño”, reiteró antes de dar la “noraboa” a todos ellos.