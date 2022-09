Los dorsales del Obradoiro para la nueva temporada explicados por cada uno de sus jugadores

Estos son los dorsales del Monbus Obradoiro para la temporada 2022/23, razonados por los propios jugadores

1 – Thomas Scrubb (recién llegado tras jugar con la selección de Canadá con su hermano Philip): “Casi siempre escojo el 11, pero la temporada pasada lo tenía un compañero y me decanté por el 1. En esta decidí mantenerlo”.

2 – Bender: “Cuando llegué, el dorsal 3 ya lo había escogido Marcus. Así que me decidí por el 2”.

3 – Paige: “Mis números favoritos son el 15 y el 5. El primero no pude escogerlo al estar retirado en honor a Oriol Junyent y el segundo porque ya lo tenía Fer. Siempre me gustó también el 3 porque algunos de mis jugadores favoritos en la infancia, como Allen Iverson, lo usaba”.

5 – Zurbriggen: “El número 5 ha estado conmigo desde las categorías formativas hasta el debut como profesional. Cuando llegué el año pasado al Obra y vi que estaba libre, no tuve dudas. Espero que me acompañe toda mi carrera deportiva”.

9 – Westermann: “He jugado con el 9 desde niño, prácticamente en todas partes. Excepto con la selección, por Tony Parker, y en el Barça, que llevé el 2”.

11 – Blazevic: “En mi caso, mi número favorito es el 1, pero ya lo llevaba Thomas Por eso escogí el 11”.

23 – Philip. Scrubb (que regresó ayer a Santiago): “En la universidad solo me dieron tres opciones de dorsal y escogí el 23 porque Michael Jordan era mi jugador favorito de la infancia. Uso este dorsal desde aquel momento”.

24 – Walker: “Toda mi vida he llevado el 23 y en la Universidad el 4. Al llegar al Obra no pude coger ninguno (el primero lo tiene Phil y el segundo está retirado por Bernard Hopkins) y decidí hacer una especie de combinación entre ambos, de ahí el 24. Además, también me gusta Kobe Bryant, así que pensé que sería una buena opción llevarlo”.

32 – Guerrero: “Llevo el 32 porque es el número favorito de mi hermano”.

33 – Muñoz: “Casi siempre jugué con el 6 o el 33. Mi primer año en el Obra jugué con el 33, luego el 2, y la temporada pasada volví al 33. Este año simplemente decidí apostar por mantenerlo”.

93 – Suárez: “El 93 es mi año de nacimiento, que comparto con mi novia. Además, también es el año que comparto con todos mis amigos de Menorca con los que empecé a jugar a basket cuando era pequeño”.

00 – Edgar Vicedo: “Casi siempre llevé el 9, pero quise cambiar y fueron mi novia y mi suegro los que me ayudaron en la decisión y finalmente me quedé con este 00”.