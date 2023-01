Los efectos del Mundial en los jugadores que pagan los equipos

ESTE MUNDIAL ALTERA el normal funcionamiento del campeonato. Una pretemporada en medio de la temporada. Arma de doble filo, unos desconectaron de la competición y otros siguieron competiendo representando a sus países. La discusión se centra en comprender y explicar a cuáles favorece más. Sólo el futuro dirá los beneficios y prejuicios de esta situación novedosa e irá contestando estas interrogantes en estos primeros partidos. A unos, diremos que les sentó bien este paréntesis y a otros que se les rompió la racha positiva en la que estaban involucrados.

Recuerdo aquella Dinamarca que fue rescatado de sus vacaciones y acabó ganado el campeonato. Los futbolistas daneses se encontraban esparcidos por el mundo, de vacaciones, luego de haber culminado la temporada con sus respectivos equipos y, en cuestión de horas, tuvieron que dejarlo todo para concentrarse y viajar a Suecia, sede del torneo. Poca preparación y un equipo que no había logrado colarse entre los mejores ocho de Europa en la fase de clasificación, dejaban a Dinamarca como la principal víctima y un rival sumamente asequible para cualquiera que los enfrentara y sorprendió a todos. Aquí los estudiosos de la mente y de la fisiología tendrán algo que decir.

El combinado de Dinamarca se había colado como invitado unos días antes del torneo y lo hizo para dejar una huella en la Eurocopa, así como el ejemplo de que nada es imposible, ni siquiera el campeonato más importante de selecciones en Europa. Esta historia es muy motivadora, sin corsés, sin presión, sin obligatoriedad, salían como comparsas, jugaron divinamente y ganaron para asombro de propios y extraños.

Los jugadores que vienen del Mundial necesitan desconectar. No hay discusión es esta parcela. Eso no quita que deseemos saber cómo le afecta el triunfo y le influye la derrota en el rendimiento en su equipo, cuando retomen la competición. Los efectos del mundial en los jugadores lo pagan los equipos, falta conocer cuántos y cuáles pueden ser.

Es posible que su rendimiento se altere, unos porque llevan tiempo sin competir, entrenando a medias y otros como vienen de conectados o desconectados y sus vínculos y compromiso con el equipo que los sustenta. Lesiones, descenso de rendimiento, desilusión, cansancio, cambios de roles, éxitos, vacaciones, celebraciones, efecto postvacacional, la gestión emocional entre de lleno en esta etapa.

Es evidente que las selecciones aportan un extra de presión a los jugadores que no sucede cuando tienen que defender los colores de sus clubs. Una de las cargas puede ser el propio peso de la camiseta, saber que están representando a su país que confía en ellos. Lo que para muchos puede ser un motivo de orgullo, y seguramente lo es, también es una fuente de presión.



Los jugadores, por más que sean profesionales, sienten esa presión, la de ser símbolos de un país entero y responsables de sus alegrías o tristezas. No se trata sólo de aficionados, sino de familias, amigos, conocidos, afectos, que están involucrados, aunque no quieran. Poder manejar esa situación no es nada fácil, no está al alcance de todos. Por eso en las citas mundialistas es común ver fallar a los favoritos, sin que apreciemos las causas desde afuera.

En este tipo de campeonatos siempre aparecen y surgen héroes inesperados y nuevos fracasados. La razón principal por la que jugadores de élite pueden fracasar en este tipo de competiciones parece ser por el exceso de presión a la que se someten. Si no pueden controlar sus niveles de activación no serán capaces de jugar con la mente despejada y realizar las acciones que conocen y entrenaron.

Algunos países ponemos demasiadas expectativas en este deporte, como si ganar determinados partidos nos exoneran de ciertas responsabilidades. También los éxitos deportivos puede ser la única alegría para unos pueblos castigados política y económicamente y los jugadores no son ajenos a esta situación. Vale como referencia Brasil y Argentina.

Ahora estamos de vuelta en las competiciones nacionales, ya nos ocupamos de lo nuestro y recogemos los efectos del parón por el mundial de Qatar y los beneficios para los países participantes y para los equipos que aportaron jugadores a la causa.