Manda la FEB: se aplaza el debut del Ulla Oil en la LF-2

Estaban inmersas en plena cuenta atrás. El sábado, a las 17.00 horas, el pabellón del IES Rosalía tenía previsto acoger el debut histórico en la Liga Femenina 2 para el Ulla Oil frente al Maristas Coruña. Atrás quedaba poco más de un mes de trabajo, con el aval de un proyecto que se ha cimentado en las dos últimas temporadas bajo el auspicio de un entrenador con caché, experiencia y conocimiento como Chiqui Barros, y con ambición e ilusión, el conjunto compostelano afrontaba su estreno en la segunda máxima competición del baloncesto nacional.

Pero los planes cambiaron ayer por la tarde. Un comunicado de la Federación Española (FEB) remitido a los clubes anunciaba que se aplazaba la disputa de la primera jornada posponiendo una semana su inicio, coincidiendo con la jornada 2. “Este aplazamiento viene derivado de la falta de garantías sanitarias para que las deportistas y los diferentes participantes del mismo puedan desarrollar su labor sin riesgo de contagio”, indicaba el organismo en su página web. No se podían garantizar los test de antígenos a todos los clubes y de ahí la decisión. El Rosalía está ahora a la espera de que se fije una nueva fecha para el duelo ante el cuadro herculino y pone su foco en el sábado 10 cuando le toca visitar al Celta.

Buenas sensaciones Gana tiempo ahora el Ulla Oil porque faltaban detalles que pulir, conceptos por asimilar, rodaje pues se trata de un grupo extremadamente joven y con un amplio margen de mejora, y sobre todo ve Chiqui Barros que gana tiempo para acoplar al grupo a la brasileña Leticia Soares, que hasta este lunes no se pudo incorporar a los entrenamientos. La pívot de 23 años y 1,85 metros, internacional por su país y procedente de la Universidad de San Diego, ya es una más de la plantilla y ahora podrá abrir con más garantías la LF-2 junto a sus compañeras.

Con apenas dos sesiones en Santiago, Chiqui Barros destila optimismo sobre su aportación al Rosalía. “Humanamente pinta muy bien, lo que para nosotros fue importantísimo, y luego es una jugadora muy trabajadora e inteligente. Lo ves en cómo asimila los conceptos y en cómo pregunta”, asume y añade: “Tiene conocimiento del juego y nos puede ayudar al corto plazo, aunque necesita un tiempo pues acaba de aterrizar en un engranaje que ya funciona y que, aunque está en crecimiento continuo, tiene ciertos códigos y automatismos que ella tiene que ir cogiendo. Pero es lista y eso ayudará”.

No habrá barrera prácticamente del idioma aunque es la primera experiencia de Leticia -salvo unos meses que jugó en Portugal- en el baloncesto europeo con rivales este curso de la talla de Celta, Baxi Ferrol, Pamplona... “equipos muy fuertes de los que no me extrañaría que saliesen muchos candidatos a ascender”.

Chiqui Barros ha hecho de la necesidad virtud y por eso su Ulla Oil exhibe un baloncesto diferente, dinámico, moderno como le etiquetan ahora en el que no existen los compartimentos estanco entre posiciones. La llegada de Leticia, por su físico, puede condicionar este estilo... ¿o no? “No será muy diferente, lo que habrá serán otras alternativas. Hay opciones que estábamos trabajando. Primero el tener cuatro jugadoras que pueden ir a posiciones interiores, aunque por nuestro juego realmente nuestras 4 son exteriores por cómo jugamos y por nuestra defensa. Nos a va permitir introducir alguna opción más en ataque, también atrás”, aplaude.