Mantener la línea de los tres últimos partidos, la meta del Obra en Murcia

La expedición del Monbus Obradoiro afronta hoy, desde primera hora de la mañana, un largo viaje a Murcia con avión hasta Madrid y posterior autobús desde la capital española hasta su destino. Aunque Moncho Fernández concedió descanso a sus pupilos la tarde del día 24 y la mañana de ayer, el grupo no paró para afinar la preparación del duelo de mañana contra el UCAM Murcia (12.00 horas). La primera meta será, precisamente, no detener la buena dinámica actual.

El Obra rompió el pasado domingo, con su victoria ante el Casademont Zaragoza en Sar (102-91), una racha de siete derrotas consecutivas, aunque la sensación en el vestuario es que el camino ya era el correcto antes de obtener la recompensar del resultado. Si esta semana tanto Pepe Pozas como Kassius Robertson aplaudían la buena dinámica de trabajo desde la debacle de Tenerife, Moncho Fernández se expresó en términos similares en la rueda de prensa que dio ante los medios en la mañana de Nochebuena.

“Ese trabajo que ellos dicen que hemos hecho bueno, esta semana también lo hemos hecho. Hemos trabajado bien, contentos e ilusionados, pero siendo conscientes de que muchas veces haces un gran partido, das lo mejor de ti y no ganas, como nos pasó contra el Barcelona o el Joventut. Contentos pero con cero confianzas, lógicamente”, admitió el técnico.

Si ahora parece que el panorama del Obradoiro ha dado un vuelco de 180 grados gracias al último triunfo, no hace tanto que su entrenador emuló a Joan Laporta (“¡Al loro, que no estamos tan mal!”, entonó) haciendo ver que a su equipo no le faltaba tanto para sumar. “Se lo decía a los jugadores, que teníamos que focalizarnos en cosas que habíamos hecho muy bien durante mucho tiempo, y que teníamos que seguir por ese camino. En ocasiones cuando los errores se enlazan en la parte final del partido parece que todo lo demás ha sido un desastre, y no es así. Para llegar a competir con Joventut o Barça, equipos top de la Liga ahora mismo, tienes que hacer muchas cosas bien”, defendió Moncho.

Pese al buen estado de ánimo en Sar, la lesión de Pepe Pozas ha impedido que la felicidad sea completa. El base sufre “un esguince en el tobillo derecho con rotura parcial del ligamento peroneo astragalino anterior y edema articular”, según el club, aunque su ausencia solo es segura en el encuentro de mañana. “Para este partido está descartado y veremos cómo va en el día a día con el tratamiento, cómo responde a la fisioterapia. También en estos casos ayuda la persona y Pepe siempre pone mucho de su parte para volver”, reconoció Moncho Fernández. “Sabemos que esta semana no va a estar, la que viene plantearemos de nuevo pruebas, objetivos y demás”.

DURA PRUEBA. La ausencia del capitán obradoirista supondrá un contratiempo importante ante el Murcia, un rival que exige un plus en el apartado defensivo y en el físico para competir de igual a igual. “También Zaragoza fue una prueba exigente y fuimos capaces de saldarla con buena nota”, recuerda Moncho.

El conjunto dirigido por Sito Alonso ha sido un rival incómodo ya en las últimas temporadas por su actividad defensiva y su despliegue físico. Es el equipo que más rebotes ofensivos captura en la Liga Endesa (14,1 por encuentro) y cuenta con individualides como Conner Frankamp, Augusto Lima, Nemanja Radovic, Jordan Davis o David DiLeo. Moncho Fernández destaca ante todo su repertorio táctico y su físico.

“Es un rival, como siempre, físicamente muy potente, y lo demuestra su capacidad de rebote ofensivo que son los mejores de la Liga, y su capacidad para recuperar desde la defensa y correr a campo abierto. Y en la media pista son un equipo con mucho trabajo táctico detrás, con muchas situaciones. Tienen muchísimas opciones y es un equipo muy inteligente, las leen muy bien”, considera.