Manu Barreiro oxigena al Lugo y deja tocado al Girona en el Ángel Carro

Lugo. Un gol en los estertores del partido firmado por Manu Barreiro, que fue suplente por unas molestias de tobillo, sirvió al Lugo para infligir otro golpe (1-0) al Girona y sumar su segundo triunfo. El delantero rompió la igualdad del encuentro de la única manera que parecía posible por lo visto en los 85 minutos anteriores, en una jugada a balón parado, que da aire a los lucenses y que ahoga a los gerundenses.

Muy comedido y replegado, el teórico candidato al ascenso que llegó al Ángel Carro en descenso, dejó el esférico al Lugo, una faceta a la que los gallegos no están acostumbrados, pero en la que cumplieron con nota hasta el descanso. Los de Míchel Sánchez despreciaron la pelota en movimiento pero exhibieron músculo a balón parado en ataque (no tanto en defensa). El Lugo, muy compacto, generó tres ocasiones claras entre el minuto 24 y el 29, pero no le sirvieron para romper la igualdad. Chris Ramos remató fuera en posición franca en el área, Carrillo probó a Juan Carlos con un cabezazo y Hugo Rama culminó con poca maldad una contra que lanzó Gerard Valentín.

El Girona, además de pasarlo mal, perdió por lesión a Terrats antes del descanso. El encuentro se desordenó en el segundo período, pero incluso en medio del caos no surgió el gol que desequilibrara el choque y que llegó, cómo no, de estrategia, con el acierto de Manu Barreiro, que la pegó con la izquierda después de recoger un despeje de la zaga del Girona en un saque de esquina. CAF