Maristas, un rival marcado en rojo

Afirma Chiqui Barros, rotundo, que no es un partido cualquiera. Pese a los problemas, aun con unas circunstancias que no son las deseadas. El Institutos de Compostela-Xunta acude esta tarde (20.30 horas) a la pista del Maristas Coruña repitiendo la conjura de apretar los dientes, de cumplir el orden táctico y de no dar un balón por perdido que lo ha convertido en uno de los conjuntos más incómodos de toda la Liga Femenina 2.

Sin Sara Corredoira una vez más -se confía en su vuelta para el mes de enero-, el técnico ferrolano ha centrado sus esfuerzos estos días en dos objetivos ahora primordiales: meter en dinámica de grupo y de juego a la pívot Nazaré Lópes, que apenas si disputó un minuto la pasada semana recién llegada a Santiago; y reenganchar a Traer, tras casi 3 semanas ausente por una cita internacional con Canadá y que además regresó mermada a causa de un virus. “A los pobres de verdad nos hacen mucho daño las lesiones”, asevera Chiqui Barros. “Y aunque esta semana deberíamos estar preparando el partido ante el Maristas, estamos entrenando muy bien pero no lo podemos hacer porque tenemos que integrar a una jugadora, o casi a dos porque Catherine estuvo mucho tiempo fuera y hay que conocer los mecanismos de un equipo, la cultura táctica, y jugar como nosotros queremos exige mucho”, medita el entrenador del Rosalía. “Nosotros intentamos tener un nivel táctico muy alto de conocimiento del juego, de hacer todas las cosas por un porqué. Y eso lleva mucho tiempo aunque minimices lo que quieras que haga cada jugadora”, añade.

“Pero cuando salgamos a la cancha intentaremos competir al cien por cien como siempre”, reitera el técnico gallego que describe a su rival de esta tarde como un equipo “estructura, con una americana que valora 20 todos los días (Griffin), con un equipo que se conoce de memoria, reforzado por dos jugadoras muy importantes como son Xiana y Paloma Dorda”. Sin embargo “nosotras a parte de nuestra realidad, que es muy buena, tácticamente no hemos podido preparar nada ya que pensamos más en nuestro crecimiento y mejora que en el partido”.

Clave. Con todos los peros, no elude Chiqui Barros el hecho de colgarle la etiqueta de partido clave para el Institutos de Compostela-Xunta. “Lo es porque tenemos mucho que ganar y poco que perder”, afirma, consciente de que quedan tres partidos para acabar la primera vuelta frente a rivales perfectamente batibles y que el colchón de cuatro victorias en su casillero les concede cierto colchón de estabilidad.