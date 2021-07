Marko Filipovity, el ‘4’ que completa la plantilla del Obra, a la espera de Robertson

Hay que incidir en la idea lanzada ayer: en un visto y no visto, las piezas que estaban desparramadas por la alfombra, o en este caso por el mundo del baloncesto, han sido ordenadas por la dirección del Monbus Obradoiro, encajadas... y dejan ya a plena vista la bella fotografía, el puzzle de la plantilla del equipo santiagués para la exigente temporada en la Liga Endesa. La última pieza tiene la cara del ala-pívot internacional húngaro Marko Filipovity. Una foto más, la del escolta canadiense Kassius Robertson, ya no es sorpresa; ahora se ve todavía un poco borrosa al no ser oficial que integrará la plantilla, pero se da por hecho que el clun lo notifique más antes que tarde. Se verá.

El Monbus Obradoiro y Marko Filipovity han llegado a un acuerdo para las próximas dos temporadas. Este ala-pívot de 2,04 metros y 25 años procede del Basket Pésaro, donde la pasada campaña promedió 12.8 puntos (59.1% en tiros de dos, 35.9% en triples y 81.2% en libres), 6.0 rebotes, 0.7 recuperaciones y 1.2 pérdidas en 28.3 minutos (28 partidos disputados) en la Lega, destaca el club en su comunicado.

Internacional absoluto, U20 y U18 por Hungría (no ocupa plaza de extracomunitario, por lo tanto), disputó cinco campañas en la competición magiar (Alba Fehervar y KC Szombathely) antes de recalar en Italia, añade.

“Marko es un ala-pívot con buen físico y capacidad para abrir el campo merced a su amenaza de tiro. También destaca por su juego en transición y sin balón. Hablamos, en definitiva, de un jugador en alza, con capacidad para rebotear y que completa nuestro juego interior para afrontar una nueva Liga Endesa de gran nivel”, afirma por su parte el director general del club, José Luis Mateo.

¿CERRADA? Con el fichaje de Filipovity queda en principio completada la plantilla del Monbus Obradoiro para la próxima temporada, para esa Liga Endesa 2021-22 “de gran nivel” de la que habla Mateo. Con los tres bases: Braydon Hobbs, Fer Zurbriggen y Albert Oliver; los aleros Álvaro Muñoz, Laurynas Beliauskas, y Thomas Scrubb; los ala-pívots Álex Suárez, Henry Ellenson y Marko Flipovity; y los pívots Laurynas Birutis y Viny Okouo.

Falta la pieza número doce. A falta de ser oficial, se da por hecho que será el escolta canadiense, pero en breve también con pasaporte jamaico y por lo tanto jugador cotonú, asimilado a los comunitarios, Kassius Robertson. Se confía en que poronto se confirme, y que no haya problema para que no sea extracomunitario al comenzar la liga.