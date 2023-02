Márquez y Mir analizan las novedades de su Honda

Los pilotos españoles Marc Márquez y Joan Mir valoraron este lunes el trabajo del equipo Repsol Honda después de la celebración de los test en el circuito de Sepang.

Márquez confesó que “estar bien físicamente era lo más importante para mí en este test de Malasia. Me he encontrado mucho mejor y he podido hacer un invierno normal. Hemos trabajado de una manera muy específica para mejorar mis sensaciones en el brazo y lo hemos conseguido. Lógicamente, soy exigente y aún quiero más, pero he podido completar tres días de test aquí de una forma buena y aún tenemos un mes para el Gran Premio de Portugal, que es donde quiero estar al cien por cien y empezar de la mejor manera”.

El trabajo en invierno es importante para afrontar la temporada. Márquez indica que “Honda ha trabajado y el equipo Repsol Honda se ha organizado muy bien, porque cuando tienes cuatro motos, no es fácil en tres días probarlo todo bien y tomar las direcciones correctas, pero creo que lo hemos conseguido. Hemos trabajado bien y hemos analizado todos los nuevos componentes que han traído”.

El piloto se refirió a los problemas que había detectado en el mes de noviembre al señalar que “Tenemos un nuevo director técnico, Ken Kawauchi, que viene de Suzuki, y ha traído un concepto e ideas nuevos. Los ingenieros han recogido mucha información y ahora veremos si para el test de Portimao pueden traer algo nuevo y algunas nuevas ideas que nos ayuden a ser más rápidos, que es en lo que consiste este deporte”.

La llegada al equipo de Joan Mir crea una competencia entre los dos pilotos, aunque Márquez considera que servirá para crecer más. En los test de Sepang no coincidieron en pista, pero el de Cervera puntualiza que “por lo que he visto en telemetría comparando para ver cómo está y cómo está pilotando, ves que es un piloto con talento y rápido. Es campeón del mundo de MotoGP, así que será un rival y compañero de equipo duro, pero esto es bonito también porque hace crecer el nivel dentro del box”.

Por su parte, Joan Mir señaló que “las sensaciones están siendo muy buenas. Estoy disfrutando de esta experiencia, que al final es necesario. Coger una moto desde cero es una experiencia chula porque tienes que empezar a tomar sensaciones y mejorar vuelta a vuelta y ver cómo vas mejorando poco a poco, y eso es bonito. Con el equipo me estoy encontrando muy bien. Cada vez tengo más confianza con ellos porque en todos los cambios siempre hay un proceso de adaptación y la verdad es que me estoy sintiendo como en casa y muy contento”.

En cuanto a su estado físico, Mir señala que “cuando llegas al primer o al segundo día te das cuenta de que no tiene nada que ver el preparar una temporada en un gimnasio con motos de cross o con cualquier cosa que, con una MotoGP, ya que los músculos que usas son completamente diferentes. Aún así, la verdad es que me siento fuerte.

La adaptación a la nueva moto será importante para Joan Mir. Al mallorquín le sorprendió su nueva montura y confiesa que “de la Honda 2023 me quedo con la frenada y entrada en curvas. Es una moto que te permite frenar bastante tarde y aguantar el freno hasta el último momento. Yo creo que ese es un punto muy positivo”.

La adaptación a la nueva moto será importante para Joan Mir.pero como todos los procesos de adaptación, siempre voy a necesitar un poco de tiempo. En cuanto al pilotaje, poco a poco voy mejorando los tiempos y voy pilotando de una manera efectiva, así que no creo que tenga que cambiar mucho mi estilo. También creo que se tiene que adaptar un poco la electrónica a mi estilo de pilotaje y yo creo que tiene que ser recíproco: la moto me tiene que dar un poco y yo me tengo que adaptar a ella”.