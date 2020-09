“Me decían que estaba hecho, pero pasaban los días...”

En un local que huele a deporte porque es casa amiga del deporte santiagués, A Nave de Vidán, Matías Jesús Vesprini, 20 años, se presenta como jugador del Compostela, al que llegó hace unos días... y menos mal. Porque el chico, cedido por el CD Lugo, confesó que llegó a tener dudas de su llegada a Santiago. Como se dijo durante días en EL CORREO GALLEGO, el fichaje estaba hecho... pero no llegaba la firma. Matías confesó que tuvo dudas, porque además siempre quedaba la esperanza de tener un hueco en el Lugo de Segunda: “Me decían que estaba hecho, te vas (a la SD) mañana, pero pasaban los días y yo no venía, seguía en Lugo”, señaló.

Pero la operación se cerró, felizmente para la SD, que incorpora a un jugador de enorme proyección que puede jugar de central (lo prefiere) o de lateral izquierdo, y para el propio Matías.

“Estoy muy bien. Me recibieron como uno más. Se nota el buen rollo, que el grupo es como una familia. El míster me recibió también muy bien; me gusta su idea de juego, el trabajo que hacemos, y poco a poco ya me voy adaptando a lo que pide”, señaló.

Y si tuvo dudas en su momento sobre su llegada, no dudó en decidir venir: “Me gusta mucho el sitio, el equipo, cómo compite... era el equipo al que quería salir. Hubo semanas de sí, no... yo estaba en tierra de nadie, pero al final salió todo bien”.

Ahora ya valora lo que es entrenarse “en las instalaciones” de San Lázaro, “con las comodidades que tenemos; es un privilegio, impagable”.

Ya jugó su primer partido de pretemporada con la SD, y aunque confiesa que “se notó que falta un poco de ritmo, hay cosas que mejorar, pero bien”. Ve al equipo en buena línea, “con ilusión, con ganas” para conseguir el objetivo, que entiende que es “la permanencia, y a partir de ahí, soñar” en general, y “jugar minutos, y apotar al equipo lo que pueda”, en particular.

Para empezar en casa, el Dépor; pero avisa de que “no sólo es el Dépor, todos (los rivales) tienen muy buenas plantillas... como nosotros también, hay que pelear cada partido”, afirma.Él no va a escatimar esfuerzos, porque ve su llegada a la SD y a Segunda B como “una gran oportunidad para dar el salto a las ligas profesionales”. No piensa en lo que pasará dentro de un año, cuando acabe su cesión, sino en el “día a día”.

INTEGRADO. Dentro del “buen rollo” que ha encontrado en la plantilla del Compostela, es lógico que Matías se haya entendido muy bien a la primera con Juampa: los dos son de origen argentino, llegados a Galicia de niños. Pero una negra nube enturbia la relación: Matías es seguidor de Boca Juniors, y Juampa, de River Plate. En la célebre final de la Libertadores, ambos vieron en directo el partido en el Bernabéu. Con camisetas distintas, claro.

También se le preguntó cómo le fue marcando a Primo el curso pasado, pero sorprendió: “Con el que tuve problemas siempre fue con Brais Abelenda. Cuando lo vi, le dije: Cabrón, cómo me hacías correr”, bromeó.