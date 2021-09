“Me voy muy feliz”, dice Alcaraz a pesar de su lesión

us open El joven talento del tenis español, Carlos Alcaraz, que se tuvo que retirar en el segundo set del partido de cuartos de final del Abierto de Estados Unidos frente al canadiense Feliz Auger-Aliassime y perdía por 3-6 y 1-3, dijo que se iba “muy contento” por lo conseguido, pero “no cambiado”.

Alcaraz reiteró que la experiencia vivida ha sido única, especialmente por lo que logró en el apartado deportivo y por todo el apoyo que recibió de los aficionados.

“Me he sentido muy arropado durante toda la semana por el público, yo creo que ha sido un factor fundamental en mí, que sin ello no podría haber llegado tan lejos”, confesó Alcaraz, que jugaba su primer Abierto. “Desde el primer partido todo fue apoyo y eso es una experiencia única”.

Pero para nada se iba de Flushing Meadows como un jugador diferente o que vaya a cambiar su trayectoria profesional en cuanto a los enfoques y objetivos.

“Lo he dicho ya muchas veces, la experiencia vivida en este torneo me ha hecho madurar mucho. He adquirido mucha experiencia de de cara a los siguientes torneos, pero yo creo que voy a seguir siendo el mismo chico, el mismo jugador”.

Alcaraz dijo que para nada le interesaban los halagos externos, que su foco era el trabajo cotidiano con su equipo, hacerlo cada vez mejor y aprender.

El esperado duelo en cuartos entre los adolescentes, el canadiense y duodécimo favorito frente al 55 del mundo no pudo durar más que 68 minutos por culpa de una inoportuna lesión del español. La lesión en el aductor derecho fue la que obligó a Alcaraz a retirarse. EFE