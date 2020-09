Messi se queda: “No iría a juicio contra el club de mi vida”

El jugador argentino Leo Messi confirmó ayer que seguirá en el FC Barcelona esta nueva temporada 2020/21 y que finalizará así su contrato, que termina el siguiente verano, ya que pese a querer irse, asegura que “jamás iría a juicio” contra el club.

Messi vivirá un último año vestido de blaugrana pese a pedir, por vía de un burofax, su salida gratis y desencadenar un pulso con el club, que se negó a dejarle marchar si no era con el pago de su cláusula, de 700 millones.

“Jamás iría a juicio contra el club de mi vida, por eso me voy a quedar en el Barcelona”, aseguró el 10 en declaraciones a Goal recogidas por Europa Press.

En una entrevista en su domicilio de Castelldefels con el periodista Rubén Uría, Lionel Messi explica por qué quiere irse y por qué, no obstante, se queda un año más. “Le dije al club, sobre todo, al presidente, que me quería ir. Se lo llevo diciendo todo el año. Creía que era el momento de dar un paso al costado. Pensaba que se había terminado mi etapa en Barcelona, sintiéndolo muchísimo porque siempre dije que quería acabar mi carrera aquí”, explicó.

Si se queda es por no querer ir a juicio, y la negociación entre el entorno y el club no llevaba a otro puerto al quedar enquistadas las dos partes en polos opuestos. “Pensaba y estábamos seguros que quedaba libre, el presidente siempre dijo que a final de temporada yo podía decidir si me quedaba o no y ahora se agarran a que no lo dije antes del 10 de junio”, lamentó.

“Resulta que el 10 de junio estábamos compitiendo por la Liga en mitad del virus este de mierda y de esta enfermedad que alteró todas las fechas. Y este el motivo por el que voy a seguir en el club. Ahora voy a seguir en el club porque el presidente me dijo que la única manera de marcharme era pagar la cláusula de 700 millones, que eso es imposible, y que luego había otra manera que era ir a juicio”, aportó.

“Yo no iría a juicio contra el Barça nunca porque es el club que amo, que me dio todo desde que llegué, es el club de mi vida, tengo hecha aquí mi vida, el Barça me dio todo y yo le di todo, jamás se me pasó por la cabeza llevar al Barça a juicio”, recalcó al respecto.

CRÍTICAS A BARTOMEU. En este sentido, asegura que ha sido un año “muy complicado” en el que sufrió mucho, y que tenía meditada la decisión de irse. Una decisión que se conoció con un burofax que fue la herramienta que encontró el jugador para hacer pública esa petición de salir, tras sentirse ninguneado, en este sentido, por Bartomeu y su Junta. “El burofax fue para hacerlo oficial de alguna manera. Durante todo el año llevaba diciéndole al presidente que me quería ir. Él me dijo todo el tiempo: ‘Ya hablaremos, que no, que esto y lo otro’, pero nada. Por decirlo de alguna manera, el presidente no me daba bola a lo que le estaba diciendo”, explicó.

Más allá de si lo dijo más tarde del 10 de junio, fecha límite para pedir irse gratis este verano y no tener que abonar la rescisión de 700 millones de euros, Messi evidenció que su deseo era irse. “Se lo dije al presidente y siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me quería ir o si me quería quedar, y al final no terminó cumpliendo su palabra”, cargó contra Josep Maria Bartomeu.

SE QUEDA PARA COMPETIR “COMO SIEMPRE”. Messi se queda, quizá contra su voluntad, pero asegura que en este último año de blaugrana y para siempre amará al club al que llegó con 13 años y del que ha sido, o es, buque insignia. “Esto que ha pasado me ha servido para reconocer a mucha gente falsa que tenía en otra consideración. Me dolió cuando se puso en duda mi amor por este club. Por más que me vaya o me quede, mi amor por el Barça no va a cambiar nunca”, apeló.

“Voy a seguir en el Barça y mi actitud no va a cambiar por más que me haya querido ir. Voy a dar lo mejor. Siempre quiero ganar, soy competitivo y no me gusta perder a nada. Siempre quiero lo mejor para el club, para el vestuario y para mí”, dijo.

Con Ronald Koeman, nuevo entrenador, podría cambiar la dinámica. “Lo dije en su momento que no nos daba para ganar la Champions. Ya la verdad, ahora no sé qué va a pasar. Hay un entrenador nuevo y una idea nueva. Eso es bueno, pero después hay que ver cómo responde el equipo y si nos va a dar o no para competir. Yo lo que puedo decir es que me quedo y voy a dar el máximo”, concluyó el argentino.