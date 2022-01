Miku Fedor: “Tenemos una buena ventaja, pero no hay que relajarse”

A Coruña. Miku Fedor, delantero del Deportivo, afirmó que el cuadro gallego tiene “una buena ventaja” (seis puntos sobre el segundo clasificado, el Racing de Santander) para lograr el ascenso a LaLiga SmartBank, si bien advirtió de que no pueden relajarse.

“Nosotros debemos tener esa autoexigencia de no permitir relajarnos, porque no hemos hecho nada. Estamos bien, estamos arriba, pero estamos apenas en enero. Si nos relajamos, va a ser peligroso y yo creo que el grupo es consciente de eso y el entrenador está apretando en cierta manera para que el equipo no se relaje”, alertó.

El delantero recibió este jueves el premio al mejor jugador de diciembre (trofeo Estrella Galicia) en el conjunto coruñés, en el que afronta su segunda temporada, después de unirse al club el pasado año, en Segunda B.

“Estoy muy contento por un reconocimiento que es individual, pero realza el trabajo del equipo”, expresó el delantero deportivista. “Es muy bonito recibir un premio y obviamente repetir, pero yo quiero el premio final, que es el objetivo que tenemos todos en común y que todo el deportivismo ha trazado”, manifestó el futbolista. CAF