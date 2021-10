Moncho Fernández alaba el compromiso y las ganas del Obra tras superar al Betis

Un Moncho Fernández contento por ganar aplaudió a sus pupilos tras la victoria del Monbus Obradoiro ante el Betis (76-87). “Quiero felicitar a mis jugadores por la victoria, porque tras la última derrota, que fue muy dura, ya desde el primer día en la vuelta al trabajo el lunes demostraron un compromiso enorme, ganas de hacerlo bien, de pelear. Hoy, al margen de más o menos acierto, han intentado hacerlo lo mejor posible, alguno de ellos jugando tocado y lesionado como Henry Ellenson”, comentó. Desde el club se explicó después que el estadounidense llegaba mermado por un esguince de tobillo, mientras que Viny Okouo superó una gripe en los pasados días.

El entrenador del Obra analizó el duelo en la sala de prensa. “Creo que el inicio del partido fue un reflejo de las últimas derrotas de ambos equipos: muchísimos nervios, imprecisiones, pérdidas... que creo que no demuestran cómo son ambos equipos”, comenzó. “A partir de ahí, cuando se rompió el hielo y el partido entró en unas circunstancias normales, se mantuvo igualado hasta el descanso y en el tercer cuarto fuimos capaces de hacer un esfuerzo extra, coger una buena ventaja que se amplió al inicio del último cuarto. Y, no sabría calificarlo de otra forma, pero por una serie de regalos nuestros permitimos que el Betis volviese al partido”, reconoció.

Moncho se extendió en su análisis del último cuarto. “Mentalmente somos capaces de volver a hacerlo bien, de adquirir una buena ventaja, y dos pérdidas consecutivas hacen que el Betis se acerque, y volvemos a tener de nuevo el acierto y la calma para cerrar el partido en el último momento”, celebró.

Preguntado por la prensa sevillana, rechazó hablar del arbitraje y destacó la pelea del Betis. “Si hubiera enfrente un equipo que no quisiera luchar, creo que no habrían sido capaces de volver como hacen dos veces, cuando el partido se pone tan difícil”, explicó. “Luego el partido llega al final y cae de nuestro lado, pero he visto un equipo que ha querido pelear, con mucho compromiso, mucha entrega y muchas ganas, que nos ha exigido muchísimo”, añadió Moncho Fernández.

Su homólogo en el banquillo del Betis, Joan Plaza, lamentó “los pequeños detalles” que marcaron la diferencia. “Hemos competido mejor. Nos metemos en el partido cuando ellos se escapan, pero hay que mirar en qué fallamos. Mejoramos, pero la eficacia en el triple de ellos es extraordinaria y tampoco nos ayudan las pérdidas de balón. Todo eso hace que el partido se te vaya”, resumió.

Aunque la grada se quejó del arbitraje, Plaza no justificó su derrota por los colegiados. “No me atrevería a decir en absoluto que hemos perdido por los árbitros”, dijo, aunque sí admitió que “hay criterios que a veces cuesta ver” y evitó elevar más su queja en su rueda de prensa.