Moncho Fernández celebra “un duelo muy completo en ataque y defensa”

A estas alturas de la temporada cada victoria sabe a oro, pero Moncho Fernández se mostró especialmente satisfecho de la que logró este sábado el Monbus Obradoiro ante el Morabanc Andorra (79-51) por el cómo. “Hemos hecho un partido muy completo en ambos lados, tanto defensiva como ofensivamente”, resumió en la sala de prensa.

“A partir del segundo cuarto fuimos capaces de imponer nuestra fortaleza defensiva y mantenerla hasta el final, acompañada en la segunda parte de mucho más acierto”, señaló el técnico local en su valoración inicial. “En el aspecto defensivo hemos tenido una trayectoria uniforme durante los 40 minutos y eso ha sido básico: la fortaleza en el rebote, el uno contra uno, rotar cuando ellos nos rompían... En líneas generales en lo que se refiere a esfuerzo y concentración el equipo ha estado muy bien”, añadió.

Rehusó el entrenador obradoirista valorar la cercanía del gran objetivo, la permanencia, pero enfatizó que el grupo seguirá peleando. “Cada victoria la celebramos como un título y esta igual”, argumentó. “Nos quedan varios partidos y nuestro foco estará en el siguiente, no estamos pensando en si este nos sabe mejor o peor”, afirmó Moncho Fernández, quien quiso recalcar que en cuanto a compromiso este Obradoiro “está en el top” de los que ha dirigido.

Preguntado por la actuación de Chris Czerapowicz, el entrenador de Pontepedriña aplaudió a su pupilo. “Ha hecho un partido muy bueno, ha jugado muy bien tanto en el aspecto defensivo como en el ofensivo. Es un jugador con un nivel de compromiso altísimo y me alegra que le salgan bien las cosas como a cualquier otro”, explicó.

HACIA ARRIBA. El alero sueco, con 17 puntos y 10 rebotes, también estaba feliz. “Estoy muy contento, hemos ejecutado a la perfección el plan de partido”, celebró. “Lo más importante es que nos hemos divertido mucho, hemos jugado muy bien colectivamente y todo el mundo aportó. Hay que seguir”, exhortó Czerapowicz, quien ya no habla de permanencia. “Matemáticamente aún no está, pero no estamos pensando en el descenso sino en intentar subir algún puesto”, admitió el 35, quien recordó que el Obra se sitúa a un triunfo del Andorra (con dos partidos más) y con el averaje a favor.

FRUSTRACIÓN VISITANTE. El entrenador del Andorra, Ibon Navarro, reconoció que el choque fue similar al de la ida pero con los papeles cambiados, ya que entonces era el Obra el que acababa de superar un brote de COVID. “La segunda parte ha sido al principio un querer y no poder y al final un no querer. Entiendo a los chicos, no era fácil estar en el campo con esa falta de energía y con la que nos estaba cayendo. El equipo necesitaba otro mensaje desde el banquillo y no la frustración que le estaba llegando por mi parte. No hemos tenido una buena reacción, empezando por mí”, concedió.