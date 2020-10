Moncho: “Hemos parado su juego en transición y el rebote ofensivo, esa ha sido la base de la victoria”

Moncho Fernández, entrenador del Monbus Obradoiro, reconoció su satisfacción con la labor de sus pupilos para imponerse al Herbalife Gran Canaria (75-85), tanto desde el punto de vista defensivo como ofensivo.

“Tengo que felicitar al equipo por la victoria, por el esfuerzo, por el trabajo durante los cuarenta minutos”, comenzó el santiagués. “Creo que ese trabajo se ha visto reflejado sobre todo en el aspecto defensivo. Había dos situaciones del Herbalife Gran Canaria que nos preocupaban enormemente. Una, su velocidad, su juego en transición, sus puntos en contraataque, que hemos sido capaces de parar. Y en segundo lugar el rebote ofensivo, donde hemos estado muy bien quitando situaciones puntuales. Esa ha sido la base sobre la que hemos cimentado la victoria”, resumió Moncho.

El técnico obradoirista también aplaudió el nivel ofensivo del grupo. “Hemos tenido algún momento de duda pero en general hemos sabido encontrar nuestras ventajas, hemos sabido jugar a lo que pretendíamos jugar. En un partido que era muy igualado, que se lo podía llevar cualquiera, supimos coger la escapada buena”, apuntó.

El Alquimista fue cuestionado sobre la variedad de recursos del Obra, que empezó basando su juego en el lanzamiento exterior ante un quinteto muy alto y físico del cuadro local, y terminó surtiendo de balones en la pintura a Laurynas Birutis. “Gran Canaria es un equipo que tiene muchas estructuras diferentes, que puede jugar con un quinteto grandísimo, y en otras ocasiones con cinco pequeños. Hemos intentado buscar aquellas ventajas que podíamos tener, desde su respuesta defensiva o desde su estructura”, detalló.

El Obra recibe mañana al Valencia en Sar (21.15 horas) sin apenas descanso. “Estoy convencido de que la adrenalina, la alegría por la victoria, nos dará fuerzas para intentar repetirlo el martes”, confía Moncho Fernández.

FISAC. Ya colista con un triunfo en siete jornadas, el Gran Canaria acentúa su crisis aunque su técnico, Porfi Fisac, está confiado en ir hacia arriba. “El club tiene que tomar las decisiones que tenga que tomar, y entiendo perfectamente que soy responsable de este proyecto. Se ha hecho a mi medida, los jugadores se han fichado a mi medida y entiendo toda responsabilidad y lo que puedan hacer”, respondió, y más tarde añadió: “Si me quieren echar o cortar, lo entiendo en la medida en que cada uno tiene derecho a tomar sus propias decisiones. La mía es disfrutar al máximo incluso desde estos momentos difíciles, e intentar lo que haga falta”.

Fisac reconoció en la sala de prensa que el triunfo visitante fue justo y lo explicó por los detalles del último tramo del encuentro: “Un equipo está acertado y otro no, una defensa que sale o no sale, una falta que es o no es. Esas pequeñas decisiones nos han salido negativas en esos minutos finales”.