Moncho: “Necesitamos tener más regularidad en algunos puestos”

Entrado ya el mes de febrero, cualquier obradoirista que observa la clasificación de la Liga Endesa empieza a sacar la calculadora, a echar cuentas y a temer por la reacción de los rivales directos (Betis, Andorra, Fuenlabrada...). Nada nuevo en el entorno del Monbus Obradoiro, como tampoco resulta extraño el mensaje de serenidad que transmite su entrenador, Moncho Fernández. Defiende que el grupo va por el buen camino, que más que incorporaciones se precisa más rendimiento “en determinados puestos” y que su filosofía basada en el corto plazo no va a variar ahora.

El equipo santiagués marcha decimosexto en la clasificación con seis victorias, tan solo una más que el Betis (rival el próximo miércoles 16) y en un pelotón donde se acentúa la igualdad, con el Morabanc Andorra (visita Sar este sábado a las 20.45 horas) también intentando fugarse de la zona peligrosa. Moncho Fernández mantiene su línea de trabajo. “Algo que he aprendido en estos años es que todo es tan largo y cambia tan rápido... Lo único que me vale es pensar en lo que depende de mí, lo que puedo hacer, lo que podemos hacer como equipo. Centrarme en lo inmediato, el ahora, el ya, el presente. Todo lo demás, dejarlo para las conversaciones de bar”, argumentó en su rueda de prensa de este jueves.

El entrenador santiagués fue cuestionado directamente: ¿Ha pedido refuerzos? “No es necesario, no tengo que hacerlo. Es como si me preguntas si tengo que pedir un despacho para trabajar, ya lo tengo. Los refuerzos no son algo que dependa de que yo lo pida o no lo pida. Nosotros siempre estamos abiertos a mejorar el equipo si se dan las condiciones”, respondió, al tiempo que dio a entender que ha habido algunas operaciones que no han llegado a concretarse.

Insistió EL CORREO: ¿Considera que es necesario reforzarse? “Lo que creo fundamentalmente es que necesitamos rendir con más regularidad en determinados puestos. Y espero que lo consigamos, eso sí que nos falta. La experiencia también me ha dicho que cambiar algo no implica que vaya a mejorar el resto. Creo que hay que insistir en los que están aquí para que den lo mejor de sí, no es un tema de voluntad porque los jugadores no se levantan y fallan a propósito. Realmente mi gran preocupación es que estos doce tíos rindan lo mejor posible”, contestó.

MÁS ACIERTO. Con esos “doce tíos” en perfectas condiciones para el encuentro del sábado, los que conforman actualmente la primera plantilla, el Obradoiro confía en mantener la progresión alcanzada desde la dolorosa derrota contra el Bilbao en Sar, rebajar el número de pérdidas como ya ocurrió en el traspié del pasado domingo frente al Barça (83-67) e incrementar la puntería que faltó ese día. “A ver si somos capaces de tener la intensidad defensiva que estamos teniendo, reducir el número de pérdidas y mantenerlas, y añadir acierto, porque por ahí es el camino, no hay otro”, opinó el técnico.

En cuanto a la falta de puntería, no cree que sea cuestión de escasez de trabajo. “Podría reprochar a los jugadores que tenemos que tirar más, trabajar más, pero es que del primero al último echan muchísimas horas de trabajo extra. Lo que me queda es animarlos a que sigan tirando porque las van a acabar metiendo”, insistió Moncho.

EN RACHA. Tras dos derrotas consecutivas a domicilio, el Obra regresa a la Caldeira de Sar, donde ha ganado tres de sus cuatro últimos compromisos. Busca oxígeno ante un Andorra que ha logrado dos victorias en dos partidos de Liga Endesa desde que Ibon Navarro fue sustituido en el banquillo por su ayudante David Eudal, además frente a rivales como Real Madrid (83-88) y Joventut (91-72), y suma siete en total, una más que los locales.

Moncho Fernández señala que el conjunto pirenaico ha cambiado piezas por las incorporaciones y la recuperación de algunos jugadores pero manteniendo su identidad. “En función de los actores siempre cambia la ejecución de la partitura, pero el estilo de juego sigue siendo muy parecido al que tenían. Sí es cierto que han incrementado sus prestaciones ofensivas claramente. Han aumentado la productividad, están más acertados, y eso les ha permitido ganar partidos muy importantes como los del Joventut y Real Madrid”, explicó. Su transición (“es el equipo que más anota desde las recuperaciones”, apuntó) y su veteranía también son básicos.

Será baja en Sar el pívot Babatunde Olumuyiwa, diagnosticado este jueves con un esguince del ligamento interno del tobillo izquierdo.