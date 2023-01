Nadal: “No he venido a Australia de paseo, estoy aquí para intentar ganar”

El español Rafael Nadal remarcó en la rueda de prensa previa al Abierto de Australia que no ha venido al país oceánico “de paseo”, si no que su objetivo es defender el título que obtuvo en 2022. “Lo que ocurrió el año pasado es tan sólo una muestra de lo que es el deporte. Uno es capaz de ganar una serie de partidos y las cosas pueden pasar. Lo que parece imposible luego deja de serlo”, añadió el primer cabeza de serie del torneo después de advertir sobre la peligrosidad de su primer rival, el británico zurdo Jack Draper.

“Es probablemente una de las primeras rondas más complicadas que me podrían haber tocado como cabeza de serie. Es joven, rápido y está creciendo exponencialmente en la clasificación ATP. Veremos qué sucede”, agregó el campeón de 22 competiciones major.

El tenista de Manacor, que podría ser igualado a 22 títulos del Grand Slam por el serbio Novak Djokovic (4), comentó sobre su histórico rival balcánico que a día de hoy es el gran favorito por la manera en la que acabó el año pasado, el gran inicio de temporada y sus grandes resultados en Melbourne donde se ha coronado hasta en nueve ocasiones.

“Lo que haga Djokovic no lo puedo controlar, lo único que puedo hacer es intentar hacerlo lo mejor posible para poder tener posibilidades. Si gana se le felicitará por hacer algo histórico”, comentó.

Nadal subrayó la importancia de haber completado entrenamientos al más alto nivel con grandes tenistas durante las últimas tres semanas en Melbourne Park e incidió en que apenas ha experimentado molestias físicas.

“Estoy feliz con la preparación y he hecho días con dobles sesiones. Esto me da una confianza que me ayuda. Estoy preparado para jugar bien”, explicó.

Por último, la principal esperanza española, después de la inesperada baja de su compatriota Carlos Alcaraz por lesión, fue preguntado por la reciente ruptura del contrato entre la empresa Cosmos y la Copa Davis.

“No creo que sea un proceso tan sencillo de cortar y adiós. No creo que la Copa Davis esté en peligro. Tendrá una continuidad sea con Cosmos o sin Cosmos. Se ha dejado de organizar la ATP Cup para dar más visibilidad a la Copa Davis y se ha cancelado la United Cup, así que nos quedamos con la Copa Davis porque tiene más historia”, subrayó el jugador de 36 años, que debutará este lunes en la pista Rod Laver Arena.

BADOSA. Por su parte, la española Paula Badosa no disputará el Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada, por culpa de la lesión muscular en el muslo derecho que se produjo antes del encuentro contra la rusa Daria Kasatkina, en el torneo de Adelaida. “Malas noticias. Durante el partido de cuartos de final de Adelaida me hice daño y después de los resultados de las pruebas voy a tener que estar varias semanas parada. Triste por perderme un torneo donde venía con mucha ilusión y ganas. Voy a hacer todo lo que esté en mi mano para volver lo más pronto posible. Hasta pronto”, dijo en redes sociales la tenista catalana.

Badosa tuvo que retirarse el viernes del torneo de Adelaida, antes de jugar contra Kasatkina. Notó la dolencia en el partido anterior, de cuartos de final, ante la brasileña Beatriz Haddad Maia a la que venció después de dos horas y media de partido.